Оффшорное криптоказино получило "бесплатную рекламу" на Netflix: как так случилось
В документальном фильме Louis Theroux: Inside the Manosphere на платформе Netflix в кадре неоднократно появляется брендинг криптоказино Rainbet и, эпизодически, Stake. Речь идет, впрочем, не об интеграции рекламы, а об использовании архивного контента со стримов инфлюенсеров.
Об этом пишет профильное медиа iGamingToday. Журналисты прямо называют это "неожиданной экспозицией" или фактически бесплатной рекламой.
В результате Rainbet получил:
- глобальный охват аудитории Netflix;
- присутствие в популярном документальном контенте;
- узнаваемость без затрат на рекламу.
В то же время контекст фильма может быть неоднозначным для бренда, ведь лента исследует противоречивую онлайн-субкультуру.
Как казино попало в фильм
В документалке используются фрагменты реальных стримов инфлюенсеров. В этих видео
- сохранены оверлеи донатов и транзакций;
- присутствуют элементы интерфейса стриминга;
- виден брендинг гемблинг-сервисов.
Именно из-за этих архивных материалов в кадре неоднократно появляется логотип Rainbet. Также эпизодически заметен бренд Stake, но значительно реже.
Как отмечают специалисты, речь все же не идет о партнерстве или интеграции. Главные причины – логотипы остались в видео как часть оригинального контента, а никаких коммерческих договоренностей не было. Фактически бренд появился в фильме "без спонсорства и медиабая", только из-за использования реальных стримов.
Что это за фильм
Фильм Louis Theroux: Inside the Manosphere посвящен инфлюенсерам так называемой маносферы. Это среда ("пузырь"), где контент часто монетизируется через:
- донаты и подписки;
- криптопроекты;
- онлайн-гемблинг.
Лента вышла в марте 2026 года. Показанные в ней инфлюенсеры продвигают агрессивную модель маскулинности и зарабатывают на аудитории через сомнительные финансовые схемы.
В фильме показаны в частности HS TikkyTokky (Гарисон Саливан), Sneako, Майрон Гейнс и Джастин Уоллер. Именно их контент, включая стримы и видео, используется как иллюстрация бизнес-модели маносферы. В таких записях:
- видны оверлеи с донатами и транзакциями;
- присутствуют элементы интерфейса стриминга;
- на фоне или в интерфейсе появляются логотипы гемблинг-сервисов.
Как писал OBOZ.UA, на Филиппинах часть пользователей потеряла доступ к платформе Tumblr после того, как сайт ошибочно обозначили как нелегальный гемблинг-ресурс. Вместо страницы сервиса люди увидели сообщение о том, что сайт якобы является "нелицензированной платформой азартных игр".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!