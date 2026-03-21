Оффшорное криптоказино получило "бесплатную рекламу" на Netflix: как так случилось

В документальном фильме Louis Theroux: Inside the Manosphere на платформе Netflix в кадре неоднократно появляется брендинг криптоказино Rainbet и, эпизодически, Stake. Речь идет, впрочем, не об интеграции рекламы, а об использовании архивного контента со стримов инфлюенсеров.

Об этом пишет профильное медиа iGamingToday. Журналисты прямо называют это "неожиданной экспозицией" или фактически бесплатной рекламой.

В результате Rainbet получил:

глобальный охват аудитории Netflix;

присутствие в популярном документальном контенте;

узнаваемость без затрат на рекламу.

В то же время контекст фильма может быть неоднозначным для бренда, ведь лента исследует противоречивую онлайн-субкультуру.

Как казино попало в фильм

В документалке используются фрагменты реальных стримов инфлюенсеров. В этих видео

сохранены оверлеи донатов и транзакций;

присутствуют элементы интерфейса стриминга;

виден брендинг гемблинг-сервисов.

Именно из-за этих архивных материалов в кадре неоднократно появляется логотип Rainbet. Также эпизодически заметен бренд Stake, но значительно реже.

Как отмечают специалисты, речь все же не идет о партнерстве или интеграции. Главные причины – логотипы остались в видео как часть оригинального контента, а никаких коммерческих договоренностей не было. Фактически бренд появился в фильме "без спонсорства и медиабая", только из-за использования реальных стримов.

Что это за фильм

Фильм Louis Theroux: Inside the Manosphere посвящен инфлюенсерам так называемой маносферы. Это среда ("пузырь"), где контент часто монетизируется через:

донаты и подписки;

криптопроекты;

онлайн-гемблинг.

Лента вышла в марте 2026 года. Показанные в ней инфлюенсеры продвигают агрессивную модель маскулинности и зарабатывают на аудитории через сомнительные финансовые схемы.

В фильме показаны в частности HS TikkyTokky (Гарисон Саливан), Sneako, Майрон Гейнс и Джастин Уоллер. Именно их контент, включая стримы и видео, используется как иллюстрация бизнес-модели маносферы. В таких записях:

Как писал OBOZ.UA, на Филиппинах часть пользователей потеряла доступ к платформе Tumblr после того, как сайт ошибочно обозначили как нелегальный гемблинг-ресурс. Вместо страницы сервиса люди увидели сообщение о том, что сайт якобы является "нелицензированной платформой азартных игр".

