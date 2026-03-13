Tumblr внезапно заблокировали: в какой стране платформу приняли за сайт азартных игр

На Филиппинах часть пользователей потеряла доступ к платформе Tumblr после того, как сайт ошибочно обозначили как нелегальный гемблинг-ресурс. Вместо страницы сервиса люди увидели сообщение о том, что сайт якобы является "нелицензированной платформой азартных игр.

Редирект происходил через систему блокировки, которую использует государственный центр борьбы с киберпреступностью Cybercrime Investigation and Coordinating Center (CICC), пишет местное издание InterAksyon. Такая страница обычно появляется при попытке открыть запрещенные букмекерские или казино-сайты.

Сообщения о блокировке начали появляться в соцсетях и на форумах. Некоторые пользователи заявляли, что не могут открыть сайт, тогда как другие сообщали, что Tumblr продолжает работать – в зависимости от интернет-провайдера. Журналисты местных медиа также отметили, что доступ к сервису на разных устройствах и в разных сетях был нестабильным: у части пользователей сайт открывался, у других – нет.

Инцидент произошел на фоне масштабной кампании филиппинских властей против нелегального онлайн-гемблинга. По данным CICC, в стране ранее обнаружили более 1000 нелицензированных сайтов азартных игр, а также более сотни инфлюенсеров, которые их рекламировали.

Почему возникла блокировка

CICC заявил, что начал проверку после жалоб пользователей на недоступность платформы. В ведомстве объяснили, что выясняют, почему Tumblr попал в список сайтов, связанных с нелегальными азартными играми.

На странице блокировки пользователи видели стандартное предупреждение для нелегальных операторов. В нем отмечалось, что сайт не имеет лицензии властей Филиппин, а также содержались ссылки на гемблинг-сайты, лицензированные регулятором Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR). По предварительным данным, блокировка могла произойти по ошибке.

Tumblr – это микроблогинговая социальная платформа, запущенная в 2007 году. Она позволяет пользователям публиковать тексты, изображения, GIF-файлы и видео на персональных блогах. По оценкам отраслевых медиа, ежемесячно сервисом на Филиппинах пользуются примерно 150-200 тыс. уникальных пользователей.

