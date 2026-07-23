Охота за миллионами обернулась убытками: большинство трейдеров обеднело после ЧМ-2026

Популярность рынков прогнозов во время чемпионата мира по футболу 2026 года обернулась убытками для большинства участников. По завершении турнира ончейн-аналитики подсчитали результаты торгов на платформе Polymarket и выяснили: почти две трети криптокошельков, делавших ставки на победителя мундиаля, закрыли свои позиции в минусе.

По данным исследования, в рынке прогнозов на победителя чемпионата мира приняли участие более 194 тысяч уникальных криптокошельков. Из них около 130 тысяч адресов, или 66,7%, понесли убытки. Чаще всего потери были небольшими: примерно 114 тысяч кошельков потеряли менее 100 долларов, а средний убыток в этой группе не превышал 10 долларов.

Впрочем, для части трейдеров финал чемпионата завершился гораздо болезненнее. Аналитики насчитали 43 адреса, которые потеряли более 100 тысяч долларов каждый. Их совокупные убытки превысили 15 млн долларов.

Одной из самых резонансных историй стал трейдерgud.hl, который поставил на победу Аргентины в финале, а после поражения команды потерял 1,23 млн долларов собственных средств. До матча его позиция даже показывала нереализованную прибыль более5 млн долларов, но после финального свистка полностью обесценилась.

В плюсе осталась примерно треть участников рынка. В то же время крупные прибыли оказались редкостью. Лишь 54 криптокошелька заработали более 100 тысяч долларов, а пять адресов получили прибыль, превысившую 1 млн долларов.

В совокупности крупнейшие победители заработали более 22 млн долларов. Большинство же прибыльных адресов получили менее 100 долларов, а средний выигрыш в этой группе не превышал 5 долларов.

Аналитики отдельно подчеркнули, что исследование касается именно криптокошельков, а не отдельных людей. Один трейдер может использовать несколько адресов, поэтому реальное количество участников, которые заработали или потеряли средства, может отличаться. Кроме того, статистика охватывает только рынок прогнозов на победителя чемпионата мира, а не все ставки, связанные с турниром.

Рынок прогнозов на победителя ЧМ-2026 стал крупнейшим спортивным рынком в истории Polymarket . За время турнира объем торгов на нем превысил 4,3 млрд долларов, что сделало его одним из самых масштабных примеров использования платформ прогнозов во время крупных спортивных событий.

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