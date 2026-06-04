Женщина с "говорящей" фамилией выиграла миллион долларов в лотерею

В США женщина по фамилии Fortune, что с английского переводится как "удача" или "фортуна", выиграла $1 млн в лотерею. Победительницей стала жительница Нью-Йорка Франсин Фортун, которая приобрела выигрышный билет всего за $5. Счастливица формально увеличила свою "инвестицию" в двести тысяч раз.

Об этом официально сообщила лотерея штата Нью-Йорк. История также быстро привлекла внимание американских медиа из-за символического совпадения.

Выигрышным оказался скретч-билет 50X The Cash. Счастливица купила его в одном из магазинов района Бруклин в Нью-Йорке.

По правилам лотереи, победительница могла выбрать между ежегодными выплатами или одноразовым получением денег. Женщина остановилась на втором варианте.

В этом случае суммы выигрышей традиционно занижаются из-за комиссий и повышенных налогов. Таким образом после осуществления всех обязательных платежей Франсин Фортун получила единовременную выплату в размере около $416 тыс.

Скретч-лотереи остаются одним из самых популярных форматов азартных игр в США. Билеты стоят от нескольких долларов, а главные призы могут достигать миллионов.

При этом шансы на выигрыш джекпота остаются минимальными. Впрочем, общий шанс на любой приз в лотерее, которую выбрала американка, составляет 1 к 4,12. За игру с билетом за $5 там предлагаются два главных приза и четыре приза по $2500.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее мужчина выиграл $1 млн благодаря комбинации чисел, которую получил еще около 30 лет назад из легендарного автомата-предсказателя Zoltar в Лас-Вегасе. История сразу стала вирусной – автоматы Zoltar стали культовыми в США после фильма Big с Томом Хэнксом.

Также недавно украинка выиграла крупную сумму в лотерею, но скрыла это от родных. К тому же для женщины это уже не первый крупный выигрыш в жизни.

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