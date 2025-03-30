Онлайн-гемблинг идет вперед: эксперт рассказала, как Украине воспользоваться возможностями рынка

Мировой гемблинг идет в онлайн, и эта тенденция открывает для Украины как возможности, так и приносит новые вызовы. Для максимизации выгод Украине необходимо ускорить интеграцию в глобальную индустрию, усовершенствовать регулирование и инвестировать в современные технологии. Игорный бизнес может стать не только экономическим драйвером, но и примером успешной адаптации к современным глобальным трендам.

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Такие мысли озвучила заместитель главы Ukrainian Gambling Council по коммуникационным вопросам Виктория Закревская. По ее словам, последние пять лет онлайн-гемблинг демонстрирует стабильный рост.

Пандемия стала катализатором, когда офлайн-казино закрывалось, а игроки массово перешли в онлайн. По данным аналитиков, к 2029 году доля онлайн-сегмента превысит 35% мирового рынка азартных игр, а среднегодовой темп роста составит 10,7%. Это смещение объясняется удобством доступа, технологическими инновациями (мобильный гейминг, VR, AI) и усовершенствованием регуляторных рамок в развитых странах.

Закревская отмечает, что с увеличением аудитории онлайн-гемблинга растут и доходы государственных бюджетов. В 2024 году мировые доходы от онлайн-гемблинга оцениваются в десятки миллиардов долларов, а к 2029 году выигрыши в iGaming могут превысить 240 млрд долларов. Легальные организаторы платят налоги на прибыль, лицензионные платежи и другие сборы, что способствует экономической стабильности и предоставляет средства для финансирования программ по предотвращению и борьбе с игровой зависимостью.

Отечественный рынок азартных игр развивается в соответствии с глобальным трендом на "онлайнизацию" гемблинга, однако это развитие имеет свои особенности. Полномасштабная война ускорила переход украинского игорного бизнеса в онлайн, поскольку оффлайн-сегмент понес значительные потери из-за боевых действий. Отечественные гемблинговые компании активно развивают цифровые платформы, интегрируя современные технологии (AI для анализа поведения игроков, быстрая верификация через действие).

По словам Закревской, относительно доходов государственного бюджета Украина также находится в мировом тренде роста поступлений к нему от легального рынка азартных игр. Так, в 2024 году от игорного бизнеса госбюджет получил 17 млрд грн налогов, что на 6,6 млрд грн больше (в 1,6 раза), чем в 2023 (10,4 млрд грн).

По словам эксперта, потенциал роста сохраняется и дальше – украинскому гемблингу есть куда развиваться. И это развитие должно происходить в направлении интеграции в мировой рынок азартных игр. Закревская подчеркивает, что у Украины есть шанс стать региональным лидером в сфере онлайн-гемблинга, если адаптирует законодательство (фискальное и регуляторное прежде всего) к мировым стандартам.

Сотрудничество с GREF (Европейский форум регуляторов) и обмен данными об организаторах гемблинга уже начались, что способствует этой интеграции. В то же время внедрение VR, блокчейна для прозрачных транзакций и мобильных приложений сделает украинские платформы конкурентоспособными на глобальном уровне. А разработка и внедрение современных программ по предотвращению игровой зависимости поможет сбалансировать экономические выгоды и социальные риски.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мужчины более азартны, чем женщины, поскольку для них важен сам процесс соревнования, тогда как женщины играют преимущественно для развлечения и отдыха. В то же время, с развитием онлайн-гемблинга количество женщин, участвующих в азартных играх, постоянно растет, что подтверждают исследования в Великобритании, Бразилии и США.

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