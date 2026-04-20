Онлайн-казино обязали вернуть азартному игроку проигранные деньги: как объяснил решение суд

Суд Европейского Союза (ЕС) обязал оператора азартных игр с лицензией Мальты вернуть игроку из Германии средства, которые тот проиграл, когда в его стране большинство форм онлайн-гемблинга были запрещены. Это стало уникальным случаем – государствам-членам разрешили ограничивать или запрещать отдельные услуги в сфере онлайн-гемблинга даже в случаях, когда операторы обладают лицензиями, выданными другими странами Евросоюза.

Речь идет о решении по делу C-440/23, которое было вынесено не в пользу оператора Lottoland после иска немецкого игрока, который требовал возврата средств, проигранных в 2019–2021 годах. Суд подтвердил, что такие договоры являются недействительными по праву ЕС, а подача исков о возмещении не считается злоупотреблением правами.

Оператор Lottoland, который имеет лицензию Malta Gaming Authority, предлагал немецким пользователям онлайн-игры и ставки в период действия национальных ограничений. Компания ссылалась на принцип свободы предоставления услуг, закрепленный в Договор о функционировании Европейского Союза, однако суд отклонил этот аргумент, отметив, что лицензия одной страны не дает права работать на рынке другой, если там действуют запреты.

Отдельно суд подчеркнул, что последующая легализация онлайн-гемблинга в Германии 1 июля 2021 года не имеет обратной силы. Это означает, что предыдущая деятельность оператора не признается законной, а требования игрока по компенсации остаются в силе (сумма компенсации при этом не указывается). Это предоставило потребителям возможность требовать возмещения убытков, если договоры об азартных играх заключены с нарушением национальных запретов.

