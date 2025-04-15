Онлайн-казино под видом телестудии: в Украине разоблачили подпольный игровой хаб

В центре Киева разоблачили подпольное онлайн-казино, работавшее под видом медиаплатформы, транслируя азартные игры через более десяти нелегальных сайтов. Оттуда изъяли серверное оборудование, а организаторов будут судить за незаконный игорный бизнес.

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Об этом сообщает Бюро экономической безопасности (БЭБ). В самом сердце столицы, в Печерском районе Киева, правоохранители обнаружили хорошо замаскированное подпольное онлайн-казино, работавшее под прикрытием медиаплатформы.

Под видом стримингового проекта в помещении функционировал целый хаб, обслуживавший минимум десять нелегальных интернет-казино. Детективы БЭБ провели обыск, в результате которого разоблачили масштабную схему незаконной организации азартных игр в онлайн-формате.

Подпольное заведение действовало в виде телестудии или стриминговой платформы – с профессиональной аудио- и видеотехникой, оборудованными павильонами для трансляций и сложной серверной инфраструктурой. Фасад деятельности якобы имел отношение к производству видеоконтента, однако на самом деле речь шла о прямой трансляции азартных игр, запрещенных к распространению на территории Украины без лицензии.

Более десяти платформ незаконно работали в сети, привлекая игроков из разных регионов страны. Именно онлайн формат позволял скрывать масштабы и географию работы, избегая контроля со стороны государственных органов.

Детективы БЭБ провели обыск из постановления суда. В ходе следственных действий изъяты компьютеры, серверы, средства коммуникации, сетевая техника и видеооборудование, которые использовались для организации и ведения игорного бизнеса в интернете.

Интересно, что некоторые системы были размещены в закрытых серверных комнатах с ограниченным доступом, а обслуживал их отдельный персонал. Также были обнаружены внутренние финансовые документы и следы электронных платежей, проходивших через оффшорные кошельки.

Досудебное расследование ведется по части 1 статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины – "Занятие игорным бизнесом без лицензии". Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура. Следствие продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к организации и технической поддержке схемы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, лидеры сферы азартных игр в Украине получили в течение 2024 года с суммарно 55,57 млрд грн дохода, что всего на 1% больше, чем годом ранее. Однако лишь 6 из 10 крупнейших компаний "вышли в плюс" и получили прибыль, более 4 млрд грн на всех.

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