Почти половина крупнейших казино в Украине убыточны: сколько заработали лидеры рынка

Лидеры сферы азартных игр в Украине получили за 2024 год суммарно 55,57 млрд грн дохода, что всего на 1% больше, чем годом ранее. Однако только 6 из 10 крупнейших компаний "вышли в плюс" и получили прибыль, более 4 млрд грн на всех.

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Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот". "Лишь 6 из 10 компаний завершили 2024 год с прибылью – в общей сложности 4,34 млрд грн", – отмечают аналитики.

Для сравнения, в 2023 году все 10 компаний из индекса аналитиков были прибыльными и заработали 7,25 млрд грн. В список входять 9 интернет-казино (три из которых также ведут букмекерскую деятельность) и 1 лотерейный оператор. Специалисты отмечают, что у четырех из десяти компаний за год сменились владельцы.

Также отмечается, что игорный бизнес уплатил 5,4 млрд грн налога в бюджет в первом квартале 2025 года. Это на 20% больше, чем в тот же период 2024 года и в 143 раза больше, чем в тот же период 2021 года.

Сумма выручки операторов игорного рынка с применением РРО/ПРРО в январе-феврале 2025 года составила 8,5 млрд грн. А это в 18,5 раз превышает прошлогодний уровень (0,5 млрд грн за январь-февраль 2024 года).

"Игорный бизнес в Украине вышел из тени в 2020 году, когда был принят Закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (№768-IX). Однако полноценная детенизация началась с 2021 года, когда компании начали получать лицензии и платить налоги", – отмечают в "Опендатабот".

Также следует учитывать, что введение обязательного применения РРО/ПРРО игорным бизнесом в конце 2024 года тоже способствовало детенизации отрасли. Так, соответствующий закон № 4015-IX вступил в силу с 1 декабря 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, после смены регулятора азартных игр с КРАИЛ на "ПлейСити" в Украине ожидается усиление прозрачности и цифровизации игорного рынка. Это должно способствовать борьбе с коррупцией и нелегальными операциями.

В то же время законопроект о функционировании электронных реестров в сфере гемблинга был снят с рассмотрения в парламенте. Инициатива предусматривала создание единых реестров для азартных игр и лотерей – они хотели вносить организаторов азартных игр по направлениям с представлением всех данных через Дію.

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