Отмывали деньги через букмекерские конторы: чиновники в Греции попались на махинациях
В Греции расследуют дело об отмывании денег через букмекерские конторы. Расследование касасается около 200 таких случаев. Среди подозреваемых есть высокопоставленные чиновники и государственные служащие, чьи расходы на азартные игры не соответствуют их задекларированным доходам.
Об этом пишет GreekReporter. Отмечается, что должностные лица пользовались несовершенством законодательства – его уже устранили.
"Сверив налоговые отчеты с операциями с азартными играми, следователи обнаружили вопиющие расхождения, указывающие на использование букмекерских платформ для отмывания денег неизвестного происхождения", – говорится в сообщении.
Как работала схема
- Суми ставок сягали до 1 млн евро на одного "игрока".
- В схеме были задействованы около 10 лицензированных игорных компаний.
- Благодаря лазейке в законе, наличные можно было вносить через сеть агентов операторов ставок – магазины, мини-маркеты и автозаправки.
- Эти средства зачислялись на игровые счета, а затем переводились на личные банковские счета, маскируясь под законные выигрыши.
- Расследование длилось несколько месяцев. Сотрудники власти проверяли налоговые данные подозреваемых и сравнивали с суммами ставок.
- После обнаружения разногласий Управление передало материалы в Комитет по надзору за азартными играми (Gaming Supervisory Committee).
- Скандал привел к закрытию лазейки, которая долгое время позволяла легализовать незаконные средства через легальных операторов.
Как сообщал OBOZ.UA, Министерство цифровой трансформации Украины утвердило обновленные Принципы ответственной игры. Приказ вступит в силу после официального опубликования, то есть организаторы азартных игр будут иметь время подготовиться к выполнению новых требований.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!