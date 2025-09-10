Отмывали деньги через букмекерские конторы: чиновники в Греции попались на махинациях

В Греции расследуют дело об отмывании денег через букмекерские конторы. Расследование касасается около 200 таких случаев. Среди подозреваемых есть высокопоставленные чиновники и государственные служащие, чьи расходы на азартные игры не соответствуют их задекларированным доходам.

Об этом пишет GreekReporter. Отмечается, что должностные лица пользовались несовершенством законодательства – его уже устранили.

"Сверив налоговые отчеты с операциями с азартными играми, следователи обнаружили вопиющие расхождения, указывающие на использование букмекерских платформ для отмывания денег неизвестного происхождения", – говорится в сообщении.

Как работала схема

Суми ставок сягали до 1 млн евро на одного "игрока".

евро на одного "игрока". В схеме были задействованы около 10 лицензированных игорных компаний .

. Благодаря лазейке в законе, наличные можно было вносить через сеть агентов операторов ставок – магазины, мини-маркеты и автозаправки.

можно было вносить через сеть агентов операторов ставок – магазины, мини-маркеты и автозаправки. Эти средства зачислялись на игровые счета, а затем переводились на личные банковские счета, маскируясь под законные выигрыши .

. Расследование длилось несколько месяцев. Сотрудники власти проверяли налоговые данные подозреваемых и сравнивали с суммами ставок .

подозреваемых и . После обнаружения разногласий Управление передало материалы в Комитет по надзору за азартными играми (Gaming Supervisory Committee).

Скандал привел к закрытию лазейки, которая долгое время позволяла легализовать незаконные средства через легальных операторов.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство цифровой трансформации Украины утвердило обновленные Принципы ответственной игры. Приказ вступит в силу после официального опубликования, то есть организаторы азартных игр будут иметь время подготовиться к выполнению новых требований.

