Оправдала работу в подпольном казино беременностью: женщина на Полтавщине стала фигуранткой криминала

В Украине, на Полтавщине, суд рассматривает дело женщины, которую обвиняют в работе в подпольном казино в Лохвице. Однако, она настаивает, что из-за беременности и затруднительного положения не осознавала незаконности своей деятельности.

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Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений. В городе Лохвица, что на Полтавщине, правоохранители разоблачили деятельность подпольного игорного заведения, функционировавшего в подвале одного из зданий.

В центре громкого дела – женщина, которая, по данным следствия, работала оператором нелегального казино. Судебный процесс, который состоялся в Лубенском горрайонном суде, привлек внимание общественности из-за противоречивых показаний и социальных обстоятельств подсудимой.

По версии следствия, организаторы подпольного бизнеса оборудовали игорный зал 11 компьютерными терминалами, которые симулировали азартные игры. Женщину, которую обвиняют в причастности к этому делу, следователи называют оператором, она якобы принимала ставки, разменивала наличные и выдавала выигрыши клиентам.

Прокурор в суде требовал для обвиняемой серьезного наказания - штрафа в размере одиннадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, это эквивалентно нескольким сотням тысяч гривен. Впрочем, женщина полностью отрицает свою вину.

В своих показаниях она заявила, что считала себя лишь кассиром и не осознавала, что ее деятельность связана с нарушением закона. Более того, она объяснила свое трудоустройство тяжелыми жизненными обстоятельствами - на тот момент она была беременной и имела малолетнего ребенка. Работала посменно, по суткам, получая оплату наличными. Она также отметила, что не знала ни владельцев заведения, ни организаторов игорного бизнеса.

Суд пока не вынес окончательного решения. Заседание сопровождалось неожиданными показаниями, которые ставят под сомнение осведомленность женщины о незаконном характере ее работы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине объединят всех крупных легальных операторов гемблинговых услуг в одну организацию - Ассоциацию украинских операторов игорного бизнеса (АУОИГБ). Она декларирует себя как независимая саморегулируемая организация, объединившая ведущих лицензированных операторов индустрии.

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