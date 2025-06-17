В Украине создали "клуб белого гемблинга": что известно о новой ассоциации

В Украине объединят всех крупных легальных операторов гемблинговых услуг в одну организацию - Ассоциацию украинских операторов игорного бизнеса (АУОИГБ). Она декларирует себя как независимая саморегулируемая организация, объединившая ведущих лицензированных операторов индустрии.

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Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", говорится в пресс-релизе новосозданной организации. Ее приоритетами декларируются:

честный прозрачный бизнес;

блокировка российских нелегальных онлайн-казино в Украине;

запуск вместе государственным агентством "ПлейСити" новых стандартов работы индустрии гемблинга.

Общая выручка участников организации составляет около 70% выручки всего рынка, а объем их налогов за год превышает 10 млрд грн. "Отрасль нуждается в переосмыслении, полной перезагрузке и абсолютно новых подходах в ведении этого бизнеса. Ассоциация становится единственным голосом легального бизнеса в стране и на международной арене", - сказал президент ассоциации Александр Когут.

Инициаторы создания ассоциации надеются, что совместными усилиями участников рынка и новых регуляторов удастся постепенно восстановить утраченное доверие общества к отрасли. Их главная цель:

перезагрузка индустрии азартных игр;

формирование прозрачных и понятных правил функционирования рынка;

активное противодействие нелегальному игорному бизнесу, особенно онлайн-казино происхождением из РФ.

Сейчас в украинском сегменте интернета продолжают работать более 50 нелегальных онлайн-казино, а ежегодные налоговые потери бюджета от их деятельности превышают 5 млрд грн. Многие из них маскируются под украинские компании, однако контролируются с территории РФ и не имеют лицензий.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине уже работает новый регулятор "ПлейСити", который цифровизирует контроль над рынком азартных игр и борется с теневым сегментом. Благодаря прозрачным лицензиям и онлайн-мониторингу реформа должна ежегодно приносить в бюджет до 10 миллиардов гривен.

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