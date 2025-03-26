Назван главный фаворит на получение "Золотого мяча 2025": обновленный рейтинг букмекеров

По мнению букмекеров, игрок испанского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. По сравнению с февральским прогнозом, он значительно улучшил свои шансы получить статус лучшего футболиста мира.

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Следующий "в очереди" на получение престижной награды, по данным портала Givemesport, игрок испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Рафинья. Который поднялся сразу на 5 позиций, по сравнению с февральским рейтингом.

На третьем месте – египтянин Мохаммед Салах из "Ливерпуля". Его позиция ухудшилась – в феврале он был главным претендентом на награду.

В целом же, по данным аналитиков, в топ-10 футболистов, имеющими шансы выиграть "Золотой мяч", входят:

Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал");

Ламин Ямаль (Испания, "Барселона");

Гарри Кейн (Англия, "Бавария");

Роберт Левандовский (Польша, "Барселона");

Джуд Беллингем (Англия, "Реал");

Усман Дембеле (Франция, ПСЖ);

Джамал Мусиала (Германия, "Бавария").

Примечательно, что из 10-ти главных претендентов на награду 8 являются нападающими. И только двое – Беллингем и Мусиала – играют на другой позиции. Они полузащитники.

Как голосуют за Золотой мяч

"Золотой мяч" присуждается на основании трех критериев: индивидуальные выступления, командные достижения, честная игра. Решать, кто победил, будут профильные журналисты: по одному представителю от топ-100 стран в последнем рейтинге ФИФА среди мужчин.

Каждый из членов жюри должен распределить баллы (15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 и 1) между своей десяткой лучших футболистов, выбранных из тридцати в финальном списке. Соответственно, получит награду тот, кто суммарно наберет больше очков.

В случае равенства баллов, игроки делятся по количеству первых мест, присужденных им журналистами. Если и в этом случае ничья сохраняется, жюри сравнит количество вторых, третьих, четвертых мест и так далее, пока не будет найдено преимущество.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, перед матчами 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2024/25 главным фаворитом на победу в турнире букмекеры видят испанскую "Барселону". Для нее действует коэффициент 4.00 – самый низки среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в дортмундскую "Борруссию" – на ее победу дают коэффициент 41.00.

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