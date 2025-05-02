Определен главный фаворит Лиги Европы 2024/25: у кого самые высокие шансы на победу

После первых матчей 1/2 финала Лига Европы сезона 2024/25 главным фаворитом на победу в турнире букмекеры видят английский "Манчестер Юнайтед". Для него действует коэффициент 1.83 – самый низкий среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в испанский "Атлетик" – на его победу дают коэффициент 51.00.

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Вторым претендентом на победу букмекеры видят английский "Тоттенхем". Для него действует коэффициент 2.20.

Для норвежского "Бодо-Глимта" действует коэффициент 21.00. И он третий в списке претендентом на победу в турнире.

Самой же вероятной парой финалистов букмекеры видят "Тоттенхем" – МЮ. Для нее действует коэффициент 1.10. А кроме того:

"Бодо-Глимт" – МЮ – 8.50;

"Тоттенхем" – "Атлетик" – 34.00;

"Бодо-Глимт" – "Атлетик" – 226.00.

На помним: первые матчи 1/2 финала состоялись 1 мая. Они завершились со счетом:

"Тоттенхем" – "Бодо-Глимт" – 3:1;

"Атлетик" – МЮ – 0:3.

Ответные матчи пройдут 8 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после первых матчей 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2024/25 главным фаворитом на победу в турнире букмекеры видят французский ПСЖ. Для него действует коэффициент 2.20 – самый низкий среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в английский "Арсенал" – на его победу дают коэффициент 4.50.

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