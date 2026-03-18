Организатор игорной сети в Запорожье избежал тюрьмы: какой приговор вынес суд

В Украине приговорили организатора сети подпольных игорных заведений к штрафу в 680 тыс. грн и условному лишению свободы. На суде он полностью признал свою вину, искренне раскаялся и рассказал детали организации незаконного бизнеса.

Соответствующий приговор вынес Александровский районный суд города Запорожья. Дела пятерых "работников" игорных залов рассматриваются отдельно.

"За создание организованной преступной группы, ведение незаконного игорного бизнеса и отмывание денег мужчина получил крупный штраф и условный срок лишения свободы. Это лишает организаторов незаконного игорного бизнеса возможности продолжать деятельность и делает невозможным возобновление их работы", – объяснили правоохранители.

Как действовала схема

Нелегальный игорный бизнес запорожец решил открыть в феврале 2024 года. Заведения организовала группа из шести человек, которая маскировала свою деятельность и допускала к играм только "проверенных" клиентов.

Для бизнеса арендовал несколько нежилых помещений в Запорожье.

Закупил компьютерную технику, игровые автоматы и установил специальное программное обеспечение с популярными азартными играми и привлек к бизнесу пять человек.

Заведения функционировали в условиях жесткой конспирации: на дверях не было вывесок, а внутрь пускали исключительно "своих" клиентов по предварительному телефонному звонку или после распознавания через камеры наружного видеонаблюдения.

Часть "черной" прибыли (более 63 тыс. грн) организатор легализовал, оплачивая со своих банковских карточек коммунальные услуги и пополняя счета мобильных операторов.

Спецоперация полиции

С декабря-2024 по январь 2025-го правоохранителям удалось проникнуть в закрытые клубы под видом обычных игроков. Они договаривались с администраторами, заходили в залы и делали ставки по 500 гривен. После проведения масштабных обысков в апреле 2025 года были изъяты:

игровые автоматы и серверы;

компьютерная техника;

черновые тетради со списками должников;

наличные деньги;

десятки пачек контрабандных сигарет.

Самого же организатора признали виновным по статьям по организации незаконных азартных игр (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 УКУ) и отмыванию доходов (ч. 1 ст. 209 УКУ). Учитывая это, ему назначили:

штраф в размере 680 тыс. грн ;

; 4 года лишения свободы с условным наказанием на 2 года;

запрет заниматься деятельностью, связанной с игорным бизнесом, в течение 3 лет.

