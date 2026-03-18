Организатор игорной сети в Запорожье избежал тюрьмы: какой приговор вынес суд
В Украине приговорили организатора сети подпольных игорных заведений к штрафу в 680 тыс. грн и условному лишению свободы. На суде он полностью признал свою вину, искренне раскаялся и рассказал детали организации незаконного бизнеса.
Соответствующий приговор вынес Александровский районный суд города Запорожья. Дела пятерых "работников" игорных залов рассматриваются отдельно.
"За создание организованной преступной группы, ведение незаконного игорного бизнеса и отмывание денег мужчина получил крупный штраф и условный срок лишения свободы. Это лишает организаторов незаконного игорного бизнеса возможности продолжать деятельность и делает невозможным возобновление их работы", – объяснили правоохранители.
Как действовала схема
Нелегальный игорный бизнес запорожец решил открыть в феврале 2024 года. Заведения организовала группа из шести человек, которая маскировала свою деятельность и допускала к играм только "проверенных" клиентов.
- Для бизнеса арендовал несколько нежилых помещений в Запорожье.
- Закупил компьютерную технику, игровые автоматы и установил специальное программное обеспечение с популярными азартными играми и привлек к бизнесу пять человек.
- Заведения функционировали в условиях жесткой конспирации: на дверях не было вывесок, а внутрь пускали исключительно "своих" клиентов по предварительному телефонному звонку или после распознавания через камеры наружного видеонаблюдения.
- Часть "черной" прибыли (более 63 тыс. грн) организатор легализовал, оплачивая со своих банковских карточек коммунальные услуги и пополняя счета мобильных операторов.
Спецоперация полиции
С декабря-2024 по январь 2025-го правоохранителям удалось проникнуть в закрытые клубы под видом обычных игроков. Они договаривались с администраторами, заходили в залы и делали ставки по 500 гривен. После проведения масштабных обысков в апреле 2025 года были изъяты:
- игровые автоматы и серверы;
- компьютерная техника;
- черновые тетради со списками должников;
- наличные деньги;
- десятки пачек контрабандных сигарет.
Самого же организатора признали виновным по статьям по организации незаконных азартных игр (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 УКУ) и отмыванию доходов (ч. 1 ст. 209 УКУ). Учитывая это, ему назначили:
- штраф в размере 680 тыс. грн;
- 4 года лишения свободы с условным наказанием на 2 года;
- запрет заниматься деятельностью, связанной с игорным бизнесом, в течение 3 лет.
Как уже сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему хищения бюджетных средств в одном из батальонов Вооруженных сил Украины. Выявлен офицер, который наживался на выплатах, предназначенных для защитников на передовой, которые проигрывал в азартные игры.
