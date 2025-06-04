Организовали более 15 казино в жилых домах: в Украине разоблачили масштабную сеть игорных залов

В Одессе разоблачили сеть (15 заведений) подпольных игорных залов, которые работали без лицензий в нескольких районах города, на первых этажах жилых домов. Заведения действовали круглосуточно без вывесок, допускали только проверенных клиентов и использовали видеонаблюдение для контроля.

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Об этом сообщило Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Игровые залы, замаскированные под нежилые помещения без вывесок, годами работали в нескольких районах города - без лицензий, без налогов и с четко отлаженными механизмами отбора "своих" клиентов.

Заведения располагались на первых этажах жилых домов. Снаружи не было никакой рекламы или вывески. Внутри круглосуточная игра на автоматах. Попасть в помещение можно было только по звонку или через систему "проверки" постоянных клиентов. Новичков допускали только после идентификации в специальной базе. Все объекты были оборудованы системами видеонаблюдения, что позволяло владельцам оперативно реагировать на риски проверок.

В рамках уголовного производства детективы провели 27 обысков по адресам, где располагались подпольные игорные залы. В результате изъято:

компьютерная техника и периферийное оборудование;

наличные средства;

мобильные телефоны;

черновая бухгалтерия;

рекламные материалы.

На все имущество наложен арест. Его общая стоимость, по оценкам следствия, составляет более 18,9 млн грн. Сейчас деятельность 15 игорных заведений прекращена. В суд уже направлено ходатайство о запрете использования помещений, в которых они функционировали.

Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за проведение азартных игр без лицензии, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Управления СБУ в Одесской области, а процессуальное руководство - Одесская областная прокуратура.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Ивано-Франковске организатор незаконных азартных игр работал с мая 2024-го по март 2025-го, замаскировав клуб под спортивный покер и брал 10% комиссии с каждого банка. Суд оштрафовал его на 680 тысяч гривен и запретил управлять заведениями досуга на год.

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