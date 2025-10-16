Организовывала игорный бизнес через аренду помещений: как женщине удалось отделаться штрафом

На Черниговщине предпринимательница организовывала игорный бизнес через аренду помещений и субаренду, участвуя в деятельности организованной группы. За эту схему женщина получила штраф в 170 тысяч гривен и должна была уплатить почти 4 тысячи гривен процессуальных расходов.

Об этом говорится в приговоре Бахмачского районного суда. Материалы дела свидетельствуют, что осужденная арендовала несколько нежилых помещений, на базе которых организовали незаконные азартные игры.

Как женщина попала в преступную группу и что делала

Согласно приговору суда, предпринимательница зарегистрирована как физическое лицо-предприниматель с 2013 года. В апреле 2016 года она вступила в организованную преступную группу, целью которой была прибыль от игорного бизнеса. В составе группировки, кроме осужденной, был организатор и еще семь участников.

Игорные заведения размещались в нескольких нежилых помещениях, которые передали предпринимательнице во временное платное пользование для предпринимательской деятельности и организации отдыха и развлечений. Следствие установило, что ее обязанности включали:

заключение и подписание договоров аренды нежилых помещений;

оплату аренды имущества;

подачу заявлений о размещении рекламы игорных заведений;

проведение совещаний с персоналом заведений по улучшению условий работы и комфорта для клиентов.

С 12 сентября 2018 по 29 октября 2019 года полиция провела шесть обысков в помещениях игорных заведений. Изъяли компьютерную технику с программным обеспечением "iConnect", необходимым для доступа к серверам интернет-ресурсов с симуляторами игровых автоматов. Несмотря на это, участники группы продолжали деятельность и восстанавливали работу заведений после обысков.

В период с апреля 2016 года они круглосуточно в четырех заведениях предоставляли доступ к азартным играм на компьютерных симуляторах, что позволяло получить выигрыш или понести убытки. Отмечается, что это приносило организованной группе незаконную прибыль.

В суде обвиняемая свою вину не признала и отрицала участие в преступной группе. Она утверждала, что игорным бизнесом занимались ее знакомые, а она лишь арендовала помещения и передавала их в субаренду, получая за это деньги. По словам женщины, целью было получение прибыли, а не организация азартных игр. Она настаивала, что к незаконной деятельности не причастна и просила оправдать ее.

Суд признал предпринимательницу виновной, женщина получила наказание в виде штрафа – 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 170 тысяч гривен, а также должна была уплатить почти 4 тысячи гривен процессуальных издержек. На приговор может быть подана апелляционная жалоба в течение 30 дней со дня провозглашения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, игорная индустрия Украины станет более упорядоченной. В частности организаторов азартных игр обязали подавать электронные отчеты, компенсировать в 10-кратном размере проигрыши игроков, которым запрещено предоставлять азартные услуги, а за требованиями для помещений игорных залов будут следить тщательнее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!