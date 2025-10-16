В Украине по-новому будут регулировать казино: что должны знать азартные игроки

Игорная индустрия Украины станет более упорядоченной. В частности организаторов азартных игр обязали подавать электронные отчеты, компенсировать в 10-кратном размере проигрыши игроков, которым запрещено предоставлять азартные услуги, а за требованиями для помещений игорных залов будут следить тщательнее.

Для этого Министерство цифровой трансформации приняло три соответствующих приказа, о чем сообщили в ведомстве. В Минцифре это уже назвали важным этапом в упорядочении индустрии, что создает более прозрачную, ответственную и контролируемую систему работы на рынке азартных игр.

Приказ об отчетности для организаторов азартных игр

Организаторов азартных игр обяжут подавать отчеты в электронном виде. Новые формы позволяют государству видеть финансовые результаты компаний, суммы полученных доходов от принятия ставок, выплаченных выигрышей и уплаченных ими налогов, а также принятые меры по предотвращению лудомании. Ближайший дедлайн для подачи отчетности – 15 ноября 2025 года

Приказ о порядке возмещения расходов на игру участникам

Если игрок, который не имел права играть, был допущен к игре, организатор обязан вернуть ему проигранные средства в 10-кратном размере. Обратиться можно письменно или онлайн к организатору игры, решение о возмещении принимают в течение 15 дней.

Приказ о предоставлении разрешений на помещения для проведения азартных игр

Государственное агентство по вопросам регулирования азартных игр и лотерей "ПлейСити" будет проверять по поданным документам, соответствует ли помещение требованиям для игорного заведения, и выдавать разрешение на его использование для проведения азартных игр. Заявление в госрегулятор можно подать онлайн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в III квартале 2025 года в Украине заблокировали 865 сайтов онлайн-казино и наложили штрафы на 24 миллиона гривен за незаконную рекламу. А благодаря легализации и контролю над сферой азартных игр, государственный бюджет получил 592,7 миллиона гривен от лицензионных платежей, что демонстрирует экономический эффект от упорядочения рынка. Цифровые инструменты и технологии также играют ключевую роль в борьбе с нелегальной деятельностью.

