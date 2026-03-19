Заборонена в Україні платформа за 70 днів заробила десятки мільйонів: як це сталося

Запрещенная в Украине криптоплатформа прогнозов Polymarket всего за 70 дней после введения комиссий заработала более $11 млн и вышла на темпы, которые могут принести сотни миллионов долларов в год. До этого сервис работал по модели без комиссий.

Как пишет Binance, 6 января 2026 года Polymarket отказался от "нулевых комиссий" и начал брать плату за ставки на отдельных рынках. Превыми стали на краткосрочные криптопрогнозы.

Комиссия зависит от вероятности события:

чем ближе к 50% – тем она выше (максимальный уровень – 1,56%);

при "почти очевидных" результатах (0% или 100%) – ниже.

По данным аналитики (Dune/Gate Research), было получено уже более $11,2 млн комиссий. При этом важный нюанс заключается в том, что за последние 10 недель доходы росли почти каждую неделю.

Последние показатели за 7 дней составили до $1,8 млн. Это означает, что платформа быстро наращивает прибыль после запуска новой модели.

Кроме того, увеличивается общий объем торгов. Это означает, что комиссии не отпугнули игроков.

Что такое Polymarket и почему запретили в Украине

Polymarket работает как рынок прогнозов, где пользователи делают ставки на события. Платформа позволяет пользователям "оценивать" не только спортивные события, но и политику, экономику, технологии и культуру.

Каждый вопрос формулируется в формате "да" или "нет", и трейдеры покупают токены в соответствии со своим мнением о вероятности наступления события. Основная идея – проверить коллективную "мудрость" рынка: чем больше людей верит в определенный результат, тем дороже становится соответствующий токен.

Polymarket запрещен в Украине из-за отсутствия лицензии на деятельность в сфере азартных игр. Формат "рынков прогнозов" фактически предполагает ставки на события, что подпадает под требования "азартного" законодательства. Из-за этого пользователи не имеют гарантий защиты средств, а государство – инструментов контроля за финансовыми операциями, что создает дополнительные риски.

Также, по мнению регуляторов в других странах (например Нидерландах), политические ставки несут повышенные риски для демократических процессов. Такие рынки могут не только искажать восприятие общественного мнения, но и создавать предпосылки для манипуляций избирателями. Политические прогнозы, особенно в период формирования правительства или избирательных кампаний, способны влиять на настроения общества и доверие к институтам власти.

Отдельное беспокойство у экспертов вызывает анонимность пользователей. Использование криптовалютзатрудняет контроль за происхождением средств и лицами участников, что повышает риски инсайдерской торговли. Люди с доступом к непубличной информации могут получать финансовую выгоду, а это подрывает принципы честной игры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в США официально закрыли две проверки в отношении Polymarket. Это стало очередным проявлением активной поддержки индустрии цифровых активов со стороны администрации президента Дональда Трампа.

