Ошибка сделала женщину миллионершей: куда она потратит джекпот в 77 млн грн из лотереи

Жительница штата Огайо случайно купила "не тот" лотерейный билет за $20, который сначала хотела заменить, но в итоге оставила и неожиданно выиграла джекпот в $1,85 млн (более 77 млн грн). После налогов женщина получила $1,36 млн и решила в первую очередь погасить ипотеку, закрыть кредит на авто и медицинские долги, а остальные средства инвестировать.

Об этом пишет The Times of India. Все произошло в городе Спрингфилд, где женщина, как и много раз раньше, зашла в местный бар, чтобы купить свой традиционный лотерейный билет.

Однако на этот раз продавец случайно выдал ей не тот билет, который она просила. Вместо привычного варианта она получила билет стоимостью 20 долларов. Сначала женщина намеревалась сразу попросить замену. Но в последний момент вспомнила, что недавно читала несколько историй о людях, которые выигрывали именно благодаря таким случайным "ошибочным" покупкам.

Эта мысль заставила ее остановиться, она решила довериться интуиции и оставить билет себе. Впоследствии, проверяя результаты розыгрыша, женщина увидела нечто невероятное, ведь ее случайный билет полностью совпадал с выигрышной комбинацией.

Сумма выигрыша поражала – более 1,85 миллиона долларов. Впрочем, даже увидев цифры, победительница не могла поверить, что это правда. Чтобы убедиться, она попросила работников магазина еще раз проверить билет. Но тут возникла неожиданная проблема, ведь оборудование в магазине не смогло подтвердить результат.

Это только усилило волнение, не рискуя упустить шанс, женщина осторожно забрала билет и самостоятельно поехала в региональный офис. Именно там специалисты официально подтвердили, что она действительно стала миллионершей.

Как и большинство крупных победителей, женщина имела выбор или получать деньги частями в течение нескольких лет или забрать всю сумму сразу. Она выбрала единовременную выплату. После всех налоговых отчислений на ее счет поступило 1 356 745,29 доллара.

В отличие от многих историй о миллионерах, которые сразу мечтают о яхтах, дорогих автомобилях или экзотических островах, эта женщина подошла к выигрышу максимально практично. Прежде всего она планирует решить наиболее насущные финансовые вопросы:

полностью погасить ипотеку на дом;

закрыть кредит за автомобиль;

оплатить накопленные медицинские счета.

Только после этого победительница хочет обратиться к профессиональному финансовому консультанту, чтобы правильно распределить остальные средства, инвестировать их и обеспечить себе стабильное будущее. Такой подход вызвал волну одобрения в соцсетях, где многие пользователи назвали ее решение "самым разумным способом потратить лотерейный выигрыш".

