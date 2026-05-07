От уроков английского до 80 млн: двое друзей выиграли самый большой джекпот в истории Канады

Двое друзей-иммигрантов из Канады, которые вместе играли в лотерею годами, выиграли более 80 миллионов долларов и поделили выигрыш поровну после почти 30 лет тяжелого труда. Теперь они планируют купить жилье, путешествовать по миру и обеспечить будущее своих семей, оставаясь при этом обычными людьми.

Об этом пишет casinocom. Мужчины познакомились еще в 1990-х годах, когда оба приехали в Канаду из Европы. Они посещали курсы английского языка для иммигрантов и постепенно стали близкими друзьями.

С тех пор их объединяла не только дружба, но и общая привычка – время от времени покупать лотерейные билеты. Они играли вместе годами, но подходили к этому просто, покупали билеты только тогда, когда джекпоты были действительно большими, используя свою любимую комбинацию чисел.

День выигрыша начался совершенно обычно. Грег проверял результаты "по старинке" – обводил числа на бумаге, сначала он не мог поверить в увиденное. "Я увидел надпись "большой победитель" и число 80...подумал, что это какая-то ошибка", – вспоминает он.

Лишь после повторной проверки и подтверждения в приложении он осознал, что это не просто выигрыш – это более 80 миллионов долларов. Новость другу сообщила жена. Тот только проснулся и сначала не понял, что происходит. Но уже через несколько минут он был в доме друга, чтобы вместе проверить билет и лично убедиться в реальности выигрыша.

Оба мужчины десятилетиями работали на обычных работах. Грег проработал почти 28 лет в производстве, не пропустив ни одного рабочего дня. Крис также работал на фабрике, часто по 12 часов в смене.

Они строили жизнь с нуля, как и тысячи иммигрантов, которые приезжают в поисках лучшего будущего. "Мы приехали сюда за канадской мечтой и работали для этого каждый день", – говорит мужчина.

Друзья решили поделить деньги поровну. Оба уже проконсультировались с финансовыми советниками и имеют конкретные планы. В частности, купить новый дом, путешествовать в Австралию, Японию и Новую Зеландию. Также в планах приобрести жилье и автомобиль и проводить больше времени с семьей. Несмотря на огромный выигрыш, оба отмечают, что они не планируют кардинально менять образ жизни и хотят оставаться простыми людьми.

