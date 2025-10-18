Ошибся цифрой и выиграл в лотерею $900 млн: в США нашли совладельца исторического джекпота

В США обнаружили второго совладельца исторического джекпота лотереи Powerball размером $1,787 млрд. Им оказался житель штата Техас, а выигрыш он получил через траст, чтобы повысить сохранить анонимность и обеспечить себе конфиденциальность.

Как сообщили в Texas Lottery, счастливчик воспользовался услугами траста Seven Bridges из города Фредериксбург. выбрал получить единовременную выплату в $410,3 млн.

Представитель траста говорит, что игрок выиграл из-за ошибки с номером. Хотя обычно он выбирает случайные числа, на этот раз он решил сыграть с числами, имеющими для него личное значение, но после покупки билета он понял, что одно из чисел отличается от того, что он намеревался выбрать.

Тем не менее, когда он ехал в церковь утром в день розыгрыша, то проверил билет и понял, что выиграл. Он был вынужден еще несколько раз остановить авто и даже вышел из него, чтобы проверить свои номера. Таким образом он стал третьим представителем штата, с момента, когда Texas Lottery присоединилась к розыгрышам Powerball.

Как известно, выигрышный билет был продан в магазине Big's 103 в Фредериксбурге, который получил за продажу этого билета $250 тыс. бонуса. Другой билет продали на заправке QuikTrip в Миннесоте – его владелец заявил о себе еще в конце сентября.

Их шансы на победу оценивались в 1 к 292,2 миллиона. Для этого они должны были угадать пять выигрышных чисел (11, 23, 44, 61, 62) и красный "супермяч" (Powerball) – 17.

Оба победителя имеют право на $893,5 млн – это самый большой лотерейный приз, когда-либо выигранный как в Миннесоте, так и в Техасе. Каждый из них имел право выбрать между выплатой полной суммы в течение 30 ежегодных платежей или единовременной, но значительно меньшей выплатой.

