Осталось меньше трех месяцев: какие ставки делают букмекеры на войну между НАТО и РФ

Шансы на то, что до конца года между Россией и НАТО произойдет военное столкновение, составляют до 1 к 7. По состоянию на 3 октября такая возможность оценивается в 13%.

Об этом свидетельствуют данные с криптовалютной букмекерской платформы Polymarket. 24 сентября на площадке открылся рынок ставок на "Военное столкновение НАТО × Россия в 2025 году?".

Согласно определенным условиям, под "военным столкновением" понимается любой инцидент с применением силы. В частности "считаются" ракетные удары, артиллерийский огонь, перестрелки и другие формы прямого боевого контакта между военными подразделениями России и стран-членов Североатлантического альянса.

Не учитываются ненасильственные действия, такие как нарушение воздушного пространства, предупредительные выстрелы (как в случае с британским эсминцем HMS Defender в 2021 году) или кибератаки. Также не будет засчитан перехват ракет или дронов, запущенных в сторону третьих стран, если они не представляют непосредственного боевого контакта между сторонами.

В то же время сбитие беспилотников-разведчиков (вроде MQ-9, "Орлан"-10, "Орион" или Bayraktar TB2) будет считаться подтверждением столкновения. А вот умышленные физические инциденты без применения оружия – например таран российским Су-27 американского MQ-9 Reaper в Черном море в 2023 году – не будут подпадать под критерии Polymarket.

На пике 26 сентября вероятность конфликта оценивалась в 22%, но после отсутствия реакции НАТО на вторжение российских самолетов в воздушное пространство альянса игроки стали менее уверены в эскалации.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Германии резко усилили надзор за запрещенными в стране "социальными" и "политическими" ставками – из-за популярности прогнозирования событий, связанных с войной в Украине. В результате был заблокирован доступ к ряду сайтов, включая популярную криптоплатформу Polymarket, где реализуется большинство таких ставок.

