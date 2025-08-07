Осталось несколько часов: в Дії выбирают Антикоррупционную экспертную группу "ПлейСити". Как и за кого голосовать

В приложении Дія началось голосование за состав Антикоррупционной экспертной группы (АЭГ) при государственном агентстве "ПлейСити", регулирующем азартные игры и лотереи. Выбрать кандидата можно только до 21:00 7 августа.

Из 21 кандидата, участвующих в конкурсе, 9 избранных сформируют состав экспертной группы и в течение двух лет будут контролировать "ПлейСити". OBOZ.UA публикует имена и биографии претендентов, а также инструкцию, как голосовать.

Главное, что нужно знать об экспертной группе

Антикоррупционная экспертная группа будет выполнять функции внешнего контроля над "ПлейСити" : – мониторинг решений по конфликтам интересов; – подготовка выводов о прозрачности процессов; – участие в разработке рекомендаций по совершенствованию процедур надзора и противодействия непрозрачным практикам.

: Формально группа будет иметь совещательный статус, но ее позиции будут учитываться в рамках механизма взаимодействия с регулятором .

. Часть кандидатов сформировала коалицию организаций и экспертов, которые давно работают над прозрачностью и реформами госсектора:

"Это лучшие специалисты по экономике, анализу данных, праву, коммуникациям и финансовой безопасности. Это ветераны, общественные деятели, эксперты с международной сертификацией в сфере борьбы с отмыванием средств", – сообщили в "Демократической сокире", которая поддерживает коалиционный список из 9 кандидатов.

Коалиция кандидатов: имена и биографии

Аксенов Михаил Юрьевич

Экономист, аналитик данных, эксперт по машинному обучению и ИИ. Магистр экономики (KSE, University of Houston), бакалавр прикладной физики. Член РГК при НАБУ и БЭБ, а также ряда инициатив в сфере общественного контроля. Специализируется на выявлении коррупционных рисков через анализ данных и цифровые решения. Мотивирован присоединиться к экспертной группе для разработки прозрачных механизмов лицензирования и внедрения современных инструментов мониторинга рынка азартных игр.

Башняк Анна Геннадьевна

Эксперт по регуляторной политике и цифровой трансформации, возглавляет соответствующее направление в независимом аналитическом центре "Офис эффективного регулирования BRDO". Имеет большой опыт в разработке законодательства и создании политик в сфере электронного управления. Соавтор более 30 нормативно-правовых актов, касающихся реформ в сферах лицензирования и разрешений, цифровизации, экологии, государственных услуг и бизнес-среды. Участвовала в создании ключевых е-сервисов, таких как Единая государственная электронная система разрешительных документов (єДозвіл), єДекларація (упрощенные правила для открытия и ведения бизнеса во время военного положения) и платформа "ЕкоСистема" (единая онлайн-платформа в сфере защиты окружающей среды, в рамках которой вводятся сервисы для различных видов деятельности в сфере природопользования). Намерена применить в АЭГ свои навыки усиления прозрачности через цифровые инструменты.

Дорогань Алексей Дмитриевич

Исполнительный директор независимого аналитического центра "Офис эффективного регулирования BRDO", эксперт в сфере цифровой трансформации, государственного управления и дерегуляции. Под его руководством команда BRDO создает цифровые решения для государства, участвует в разработке реформ и помогает внедрять прозрачные правила — от развития предпринимательства до укрепления обороноспособности. Среди введенных сервисов, к разработке которых приобщался BRDO: єДозвіл, єПідприємець, Армия+, Резерв+, DOT-Chain Defence и другие. Соучредитель и член правления коалиции RISE Ukraine.

Котов Тарас Александрович

Доктор философии по прикладной математике, юрист и экономист. Член ассоциаций сертифицированных специалистов по расследованию мошенничества (ACFE) и сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS). Соучредитель движения "Демократическая Сокира", председатель РГК БЭБ. Участвовал в работе ВСК Верховной Рады по деятельности Бюро. Имеет опыт разработки антикоррупционных инструментов и управления рисками.

Нойнец Александр Сергеевич

Общественный деятель, соучредитель движения "Демократическая Сокира", аналитик. Имеет многолетний опыт в сфере стратегических коммуникаций, маркетинга и публичной антикоррупционной аналитики. Как специалист по противодействию информационным угрозам работал с изучением и разоблачением механизмов российского влияния на украинское медиапространство, политические процессы и чувствительные экономические отрасли, в частности на азартные игры.

Слипченко Светлана Александровна

Экономистка, аналитик, заместительница исполнительного директора ОО "Вокс Украина". Имеет многолетний опыт в сфере фактчекинга, противодействия дезинформации и продвижении принципов прозрачности и подотчетности в государственном управлении. Активно работает над внедрением стандартов добропорядочности, открытых данных и предотвращения коррупционных рисков.

Чижмарь Василий Юрьевич

Юрист, ученый, общественный деятель. Магистр права, получает степень доктора философии в Институте государства и права имени В.М. Корецкого НАН Украины. Имеет опыт работы в органах государственной власти и на руководящих должностях в ВСУ. Возглавляет ОО "Институт стратегических исследований в сфере государства", а также другие аналитические организации в сфере государства и юстиции. Член РГК при НАБУ и БЭБ, имеет практический опыт антикоррупционной экспертизы и взаимодействия с институтами.

Шатровский Дмитрий Олегович

Ветеран, общественный деятель, предприниматель. Основатель ОО "Ветеранское Братство", председатель Общественного совета при Министерстве по делам ветеранов. До полномасштабного вторжения был заместителем командира 2-го батальона по разведке полка "Азов". 24 февраля 2022 г. участвовал в обороне Киева вместе со сводным подразделением участников боевых действий при ЦСО "А". Выполнял боевые задачи на Херсонском направлении в составе подразделения патрульной полиции города Киева. После ранения и получения инвалидности продолжил деятельность в ветеранских инициативах. Учится в бизнес-школе МИМ, имеет опыт в сфере реабилитации военных и развития ветеранских проектов. Мотивирован присоединиться к АЭГ для искоренения теневых схем и российского влияния в этой области.

Шевченко Анастасия Александровна

Ветеран, медик-доброволец, общественный деятель, певица. Имеет опыт участия в Революции достоинства, службы в НГУ, добровольческих подразделениях и медицинской эвакуации. Не терпит россиян в любой государственной сфере. Специализируется на коммуникациях и поддерживает принципы открытости, отчетности и общественного контроля. Хочет присоединиться к АЭГ, чтобы помочь создать культуру прозрачности и исключения влияния российских интересов на рынке азартных игр.

Как голосовать: пошаговая инструкция

Зайти в приложение Дія на смартфоне.

Нажать иконку раздела "Сервисы" внизу экрана.

Найти в списке "Опросы" и нажать них. Если не появилось голосование, Дію нужно обновить через AppStore или PlayMarket.

Нажать "Выбирайте членов Антикоррупционной экспертной группы при ПлейСити".

Выбрать из списка 9 кандидатов, поставив отметки возле их имен.

Нажать кнопку "Да" и проголосовать.

"Мы выставили коалицию организаций D7 x BRDO x Vox Ukraine плюс ветераны, и нам нужны ваши голоса сегодня до вечера. Сегодня, если что, четверг, 7 августа", – добавил общественный деятель Юрий Гудименко, призвав выбирать такие номера:

1/21 Аксенов 2/21 Башняк 4/21 Дорогань 8/21 Котов 14/21 Нойнец 16/21 Слипченко 18/21 Чижмарь 19/21 Шатровский 20/21 Шевченко

Члены коалиции заявляют, что объединение позволит им эффективнее внедрять антикоррупционные механизмы, а также поможет выявлять тех, кто будет работать в интересах "игорки". Цель коалиции – создать прозрачный механизм надзора, в котором члены будут отвечать не только перед государством, но и перед избирателями.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине усилят меры противодействия нечестным ставкам на спортивные события. Это стало возможным благодаря сотрудничеству между Министерством молодежи и спорта и государственным агентством "ПлейСити".

