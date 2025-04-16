Осталось несколько дней: украинцев просят пройти официальный опрос про азартные игры

Счетная палата продолжает аудит организации азартных игр в Украине. Среди прочего, ведомство призывает пройти два онлайн-опроса, в одном из которых может поучаствовать каждый украинский игрок. Опросники будут доступны еще несколько дней – до 20 апреля 2025 года включительно.

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Об этом напомнила пресс-служба Счетной палаты. "Приглашаем принять участие в двух опросах, проводимых Счетной палатой в рамках аудита сферы игорного бизнеса", – говорится в сообщении.

Один из этих опросов – "Опрос общественности касательно азартных игр" – предназначен для украинцев, пользующихся услугами игорных компаний. Цель – получить информацию о проблемах, с которыми украинцы, возможно, сталкиваются в этой сфере, и получить идеи для законодательных изменений, которые помогут улучшить контроль над азартными играми.

Для прохождения опроса нужно указать свой возраст, пол и уровень образования. Остальные вопросы касаются непосредственно азартных игр. Аудиторов интересует:

отношение к азартным играм;

частота участия в таких играх;

виды игр, которые предпочитает респондент (настольные, онлайн, покер, игровые автоматы, ставки на спорт и т.д.);

цель участия в азартных играх;

осведомленность о негативных последствиях и лудомании, а также принципах ответственной игры;

количество рекламы азартных игр в Украине.

Второй опросник предназначен для компаний, которые работают в этой сфере. "Субъекты хозяйствования сферы игорного бизнеса опрашиваются о функционировании нынешней системы налогообложения их деятельности, администрировании налогов, сборов и других платежей, влиянии системы администрирования налогов на организаторов азартных игр и т.д.", – отметили в Счетной палате.

Как сообщал OBOZ.UA, почти половина крупнейших казино в Украине оказались убыточными. Из топ-10 компаний лишь шесть вышли в плюс по итогам года.

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