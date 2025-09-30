Остался один день: букмекеры определились с шансом на шатдаун в США уже с 1 октября

На рынке прогнозов участники активно ставят на вероятность приостановки работы правительства США в 2025 году. Букмекеры дают 79% шансов на шатдаун уже до 1 октября (т.е. уже через один день) и 86% – до конца 2025 года.

Об этом свидетельствуют данные криптобеттинговой платформы Polymarket. В целом тема американского шатдауна собрала около 7 долл. ставок.

В теме "Будет ли шатдаун правительства США в 2025 году?" (срок до 31 декабря) вероятность такого развития событий оценивается трейдерами в 86%.

Более узкий вариант "Будет ли шатдаун до 1 октября 2025 года?" показывает вероятность около 79%, с объемом ставок около 4 млн долл.

Согласно правилам Polymarket, шатдаун фиксируется только в случае официального объявления Управления кадров США (U.S. Office of Personnel Management, OPM). Закрытие правительства из-за праздников, непогоды или других подобных причин в расчет не берется.

Позиция участников рынка может отражать общие настроения на тему политического кризиса в США, связанного с бюджетными спорами в Конгрессе. Впрочем, противостояние между Белым домом и Конгрессом по поводу финансирования уже не раз в приводило к остановке работы федеральных учреждений.

"Выглядит так, что переговоры Трампа с Конгрессом зашли в тупик. Поэтому уже с завтрашнего дня (1 октября. – Ред.) в США скорее всего будет тот самый shutdown, когда правительственные учреждения прекратят частично работу, а республиканцы обещают провести увольнения... Кстати, все предыдущие пакеты поддержки для Украины (которые тогда с такими боями голосовали) прошлого Конгресса тоже сегодня последний день работают. Я так понимаю, там пару миллиардов так и не выбрали", – прокомментировал ситуацию нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Что это за прогнозы?

Букмекерские ставки на геополитические события – не новинка беттинг-сообществе. Polymarket и другие платформы, например Kalshi, формируют коэффициенты, основываясь на аналитических данных, политических заявлениях и инсайдах от ключевых игроков мировой арены.

Следует помнить, что рынки прогнозов не отражают объективную вероятность, это скорее спекулятивные ставки. Их волатильность зависит от медийных циклов, когнитивных искажений и даже скоординированных кампаний по искусственному повышению или занижению рейтинга определенных кандидатов или событий.

Как сообщал OBOZ.UA, политический конфликт касательно бюджета США сосредоточен вокруг расходов на здравоохранение. Демократы требуют дополнительного финансирования и предлагают проект на 1,5 трлн долл., который включает 350 млрд долл. для продолжения налоговых субсидий Obamacare и восстановления финансирования Medicaid.

