Правительство США остановится? Какие ставки делают букмекеры

Вероятность остановки работы правительства США в 2025 году оценивается в 76%, исходя из ставок на платформе Polymarket. Вероятная причина – Конгресс с не смог принять временный законопроект о финансировании.

Согласно Bloomberg, 19 сентября Сенат заблокировал оба варианта плана временного финансирования – ни республиканский, ни демократический не набрали необходимого количества голосов. После этого сенаторы разъехались на перерыв до 29 сентября, что еще больше повышает риск прекращения работы.

Президент Дональд Трамп прямо признал возможность остановки деятельности правительства: "Мы продолжим переговоры с демократами, но я думаю, что в результате страна может оказаться в изоляции на определенный период времени", – заявил он во Дворце президента.

Ранее он также обвинил демократов, заявив, что те "хотят закрыть страну". Между тем 64% пользователей платформы поставили на ожидание остановки работы правительства до 1 октября.

Политический конфликт сосредоточен вокруг расходов на здравоохранение. Демократы требуют дополнительного финансирования и предлагают проект на $1,5 трлн, который включает $350 млрд для продолжения налоговых субсидий Obamacare и восстановления финансирования Medicaid.

В то же время республиканцы настаивают на "чистом" краткосрочном решении без новых расходов – до 21 ноября.

"Выбор достаточно очевиден. Или правительство получит финансирование через чистую, краткосрочную постоянную резолюцию, или произойдет остановка работы правительства. Вот какой выбор у демократов", – подчеркнул лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тюн.

Финансовые рынки пока реагируют сдержанно, считая возможную остановку очередным раундом политических торгов в Вашингтоне. Однако на этот раз позиции сторон гораздо жестче, поэтому риск как самой остановки работы правительства, так и его затяжного характера растет, отметили в издании.

