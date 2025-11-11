Осуждал войну в Украине, контактировал с ПЦУ: "необычного" митрополита РПЦ уволили за покер

В Русской православной церкви (РПЦ) разразился скандал, в результате которого главу церкви в Западной Европе уволили за пристрастие к азартным играм. Его заподозрили в использовании денег РПЦ на ставки в покере.

Как сообщают росСМИ, речь идет о митрополите Корсунском и Западноевропейском Несторе (Евгении Сиротенко), которого патриарх Кирилл уже отстранил от управления экзархатом Западной Европы на фоне церковно-судебного разбирательства. В его подчинении находились епархии в ряде европейских государств:

Франции;

Великобритании;

Бельгии;

Италии;

Ирландии;

Испании;

Швейцарии;

Португалии;

Лихтенштейне;

Люксембурге;

Монако.

Официально причина суда не раскрывается, но источники журналистов называют причиной недовольства предстоятеля РПЦ увлечение Нестора покером – он на протяжении многих лет участвует в международных турнирах по этой карточной игре под своим мирским именем. Его фото можно найти на порталах, посвященных покеру, а по данным официальной статистики The Hendon Mob, суммарный выигрыш Сиротенко на карточных соревнованиях превышает $47 тысяч.

Теперь это, а также использование архиереем средств РПЦ для ставок в покере оценит Высший общецерковный суд. Известно, что апостольские правила предусматривают извержение из сана за азартные игры – клирикам запрещено даже посещать места, где проводятся подобные мероприятия.

При этом журналисты допускают, что азартные игры могут быть лишь формальным поводом для увольнения. Еще в начале полномасштабного российского вторжения Нестор осудил агрессию против Украины, призвав "остановить насилие и варварство и прислушаться в своей совести к голосу Бога, который отвергает зло".

Кроме того, Нестор отказался увольнять осудившего войну настоятеля мадридского собора РПЦ протоиерея Андрея Кордочкина. Также россиянин провел неформальную встречу с митрополитом Православной церкви Украины митрополитом Александром (Драбинко), несмотря на то, что РПЦ не признает автокефалию украинской церкви и запрещает своим священнослужителям контакты с ней.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что губернатор американского штата Иллинойс Джей Би Прицкер выиграл в блэкджек 1,4 млн долларов. Но его карьере любовь к карточным играм не угрожает – он миллиардер, который регулярно играл в блэкджек более 20 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!