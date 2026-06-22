От $5 до $10 млн за три минуты: турист "вынес" из казино в Лас-Вегасе невероятную сумму

Лас-Вегас в очередной раз подтвердил свой статус города, где сбываются самые фантастические мечты. Турист из Атланты разбогател на ошеломляющую сумму, сделав скромную ставку в одном из игровых автоматов.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе Westgate Las Vegas Resort & Casino (гостиничный комплекс, расположенный недалеко от северной части знаменитого Лас-Вегас-Стрип). Общая сумма джекпота составила $10 292 912.

Удача за три минуты

Фортуна улыбнулась гостю, когда он играл на игровом автомате IGT Megabucks Wolf Run Eclipse. Хронология удачи впечатляет:

посетитель провёл за игрой всего три минуты .

. ставка, принесшая миллионы, составила всего 5 долларов.

Сразу после того, как автомат выдал выигрышную комбинацию, счастливчик начал праздновать успех вместе с другими гостями и персоналом казино. Из соображений безопасности и конфиденциальности личность новоиспеченного мультимиллионера не раскрывается.

Этот выигрыш стал одним из крупнейших джекпотов на игровых автоматах за всю историю этого заведения.

"Лас-Вегас построен на незабываемых моментах, но трудно представить что-то более незабываемое, чем превращение 5 долларов в более чем 10 миллионов. Мы невероятно рады за нашего гостя из Атланты и обожаем, когда такие легендарные истории происходят именно в Westgate", – заявил президент и генеральный менеджер Westgate Las Vegas Ками Кристенсен.

Магия "дешёвых джекпотов" в Вегасе

По данным People, этот случай хоть и уникален, но далеко не единственный за последние месяцы. Лас-Вегас переживает настоящий бум подобных выигрышей.

Ноябрь 2025 года: турист в казино Resorts World Las Vegas также поставил всего $5 и выиграл более 11 миллионов долларов на автомате IGT Megabucks Mega Vault. Тот счастливчик крутил слоты чуть дольше – 15 минут, а свидетелями триумфа стала его семья.

турист в казино Resorts World Las Vegas также поставил и выиграл на автомате IGT Megabucks Mega Vault. Тот счастливчик крутил слоты чуть дольше – 15 минут, а свидетелями триумфа стала его семья. Декабрь прошлого года: ещё один гость города рискнул чуть большей суммой – $25 – в ультрасовременном комплексе Fontainebleau Las Vegas и за один спин стал богаче более чем на 1 миллион долларов.

"Поздравляем нашего нового мультимиллионера. У нас победителей не просто уважают... их здесь создают. Кто следующий?" – похвастались успехом представители Westgate в соцсети X.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о жителе американского штата Огайо, чей день рождения в Лас-Вегасе завершился неожиданным финалом. Обычный визит в казино Caesars Palace принес ему выигрыш, превысивший 600 тысяч долларов.

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