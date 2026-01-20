Счастливчик пошел в казино в свой день рождения и выиграл $600 тыс.: какая азартная игра принесла деньги

Празднование дня рождения в Лас-Вегасе для жителя американского штата Огайо завершилось неожиданным финалом. Обычный визит в казино Caesars Palace принес ему выигрыш, который превысил 600 тысяч долларов.

Как сообщает KSNV, победителем стал участник программы лояльности Caesars Rewards Патрик Дж. Его счастливый момент наступил за столом Three Card Poker – менее чем через четверть часа после начала игры мужчина собрал роял-флеш, активировавший мегапрогрессивный джекпот.

В казино отмечают, что призовой пул формировался в течение нескольких месяцев, а вся сумма – $604 658 – была выплачена игроку сразу после подтверждения комбинации.

Поездка, которая планировалась как праздничный уикенд, превратилась для Патрика в событие, которое запомнится на всю жизнь, а сам выигрыш стал одним из самых громких джекпотов в Caesars Palace на старте года.

Новый налог на азартные выигрыши в США

В США планируют ограничить налоговые вычеты для профессиональных азартных игроков, вместо полного вычета расходов позволят вычесть лишь 90% от выигрыша. Это означает, что даже при минимальной прибыли придется платить налоги с большей суммы, чем реально заработано.

Согласно новым нормам, убытки, связанные с азартными играми, больше нельзя будет вычитать в полном объеме из выигрышей. В результате игрок будет вынужден уплатить налог с суммы, которая значительно превышает его фактический доход.

Законопроект вызвал особое возмущение в профессиональных кругах. Известный американский покерист Фил Гелфонд на своих платформах объяснил, что эти правила могут де-факто сделать профессиональную игру убыточной даже при условии прибыльной статистики.

