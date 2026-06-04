От ежедневного мытья посуды до 15 миллионов долларов: как мужчине удалось сорвать куш в лотерее

Иммигрант из Мексики Фернандо Аяла, который в детстве приехал в США без денег, работал на низкооплачиваемых работах и даже некоторое время спал у реки, выиграл в лотерею 15 миллионов долларов. Несмотря на огромный джекпот, мужчина заявил, что не собирается кардинально менять жизнь, планирует продолжать работать и помогать другим.

Об этом пишет People. Счастливчик переехал из Мексики почти 40 лет назад, на тот момент ему было всего 12 лет.

Мужчина вспоминает, что первые годы в Америке были чрезвычайно сложными. Семья переживала непростые времена, а сам Фернандо был вынужден работать на разных работах, чтобы помогать близким и выживать. По его словам, в молодости он даже спал у реки и годами работал мойщиком посуды. Тогда он даже не мог представить, что когда-то станет мультимиллионером.

"Я приехал из Мексики, когда мне было 12 лет, я спал у реки и мыл посуду годами. Я никогда не зарабатывал таких денег и знаю, насколько трудно дается каждый доллар", – рассказал победитель. Судьба улыбнулась Фернандо после покупки лотерейного билета. Интересно, что за день до исторического выигрыша мужчина уже покупал лотерейный билет и даже получил небольшой приз в размере 40 долларов.

На следующий день он вернулся в магазин и заметил другой билет в автомате, именно он и стал судьбоносным. Фернандо вспоминает, что обратил внимание на серийный номер билета, который заканчивался цифрой 17. Почему-то он почувствовал, что должен купить именно его.

"Он был прямо здесь, любой мог его приобрести, но мне кажется, будто этот билет ждал меня всю ночь", – признался победитель. После проверки билета стало понятно, что Фернандо стал обладателем главного приза в размере 15 миллионов долларов.

По его словам, деньги стали символом того, что десятилетия упорного труда, самопожертвования и борьбы за будущее не были напрасными. Фернандо отмечает, что всегда работал честно и никогда не боялся тяжелой работы, поэтому он особенно ценит свой выигрыш. Несмотря на огромный джекпот, мужчина не планирует кардинально менять свою жизнь.

Он рассказал, что продолжит уделять время семье, а также помогать людям, как делал это раньше. За годы жизни в Америке Фернандо женился, воспитал сына и построил стабильную жизнь. Именно это он считает своим самым большим достижением.

Несмотря на многомиллионный выигрыш, Фернандо не планирует полностью отказываться от работы. Он убежден, что труд помог ему стать тем, кем он является сегодня, а потому не хочет терять связь с реальной жизнью.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ирландец из Дублина выиграл 1 миллион евро в лотерею, но после шока от сообщения о выигрыше вместе с женой до сих пор не может поверить, что это реальность и постоянно проверяет билет. Супруги планируют использовать деньги для семейных нужд и особого отпуска, постепенно адаптируясь к новой жизни.

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