От математика-миллионера до владельца футбольного клуба: названы самые успешные в мире бетторы на спорт

Профессиональные игроки на рынке ставок на спорт работают совсем не так, как большинство любителей. Они используют статистические модели, большие массивы данных и команды аналитиков и фактически превращают азартные игры в отдельный бизнес. В список лучших в этом деле вошли предприниматели, математики, аналитики и владельцы букмекерских синдикатов, которые заработали миллионы долларов благодаря прогнозированию результатов спортивных событий.

Рейтинг составило профильное издание FocusGN. OBOZ.UA выбрал самое интересное.

Билли Уолтерс

Одним из самых известных спортивных игроков мира считается американец Билли Уолтерс. Его часто называют самым успешным беттором в истории США. Он выиграл более $100 млн на спортивных ставках за карьеру, по оценкам американских медиа.

В молодости он возглавлял так называемую "компьютерную группу" – синдикат профессиональных игроков, который использовал математические модели и сеть информаторов для поиска выгодных ставок. По данным американских медиа, Уолтерс демонстрировал прибыльность на протяжении нескольких десятилетий подряд.

Тони Блум

Британский бизнесмен Тони Блум известен не только как владелец футбольного клуба "Брайтон", но и как один из самых влиятельных игроков в мире спортивной аналитики.

Его компания Starlizard анализирует тысячи матчей по всему миру и считается одним из крупнейших центров спортивных прогнозов. Основное направление работы – футбол, хотя компания также занимается теннисом и другими видами спорта.

Билл Бентер

Американский математик Билл Бентер прославился благодаря компьютерным моделям для ставок на скачки.

Используя собственные алгоритмы для анализа статистики лошадей и жокеев, он заработал более $1 млн на рынке скачек в Гонконге. Позже Бентер стал известным благотворителем и передал значительную часть своих доходов на социальные проекты.

Желько Раногайец

Австралиец хорватского происхождения Желько Раногайец считается одной из самых загадочных фигур индустрии.

Его группа занимается ставками на скачки, лотереями и другими азартными играми по всему миру. По оценкам отраслевых экспертов, через его структуры ежегодно проходят ставки на миллиарды долларов.

Алан Вудс

Еще один австралиец в рейтинге – математик и программист Алан Вудс. Вместе с Биллом Бентером он работал на рынке скачек в Гонконге, а позже использовал статистические модели для участия в лотереях и казино.

Вудса считают одним из пионеров математического подхода к азартным играм.

Руфус Пибоди

Американец Руфус Пибоди приобрел известность благодаря созданию рейтинговых систем для прогнозирования матчей Национальной футбольной лиги США и студенческого футбола.

В профессиональной среде его считают одним из самых авторитетных спортивных аналитиков современности.

Эдвард Торп

Особое место в рейтинге занимает математик Эдвард Торп. Он является автором легендарной книги "Победить дилера".

Именно он одним из первых доказал, что с помощью математических расчетов можно получить преимущество над казино в блэкджеке. Его наработки впоследствии использовали не только профессиональные игроки, но и инвесторы на фондовом рынке.

Джеймс Гольцхауэр

Широкой аудитории Джеймс Голцхауэр известен как один из самых успешных участников телевикторины "Jeopardy!".

До телевизионной карьеры он профессионально занимался спортивными ставками на бейсбол. Аналитический подход помог ему выиграть миллионы долларов как в ставках, так и на телевидении.

Стэнфорд Вонг

Под этим псевдонимом работал американский автор Джон Фергюсон. Его книги о блэкджеке стали настольными для нескольких поколений профессиональных игроков.

Именно Вонг популяризировал стратегию, согласно которой игрок присоединяется к столу только тогда, когда статистика свидетельствует о выгодных условиях игры.

Дэвид Уолш

Австралийский предприниматель Дэвид Уолш сколотил состояние на ставках на скачки и компьютерном анализе коэффициентов.

Сегодня он более известен как коллекционер произведений искусства и основатель одного из самых известных музеев Австралии.

Скандальный Вегас Дэйв

Замыкает список американец Дэйв Оансеа, известный под псевдонимом Вегас Дэйв. Он приобрел популярность благодаря крупным выигрышам на спортивных ставках и активному продвижению себя в СМИ.

Однако в 2018 году его осудили за мошенничество при получении кредитных линий в казино, после чего он фактически лишился доступа к большинству букмекерских контор Лас-Вегаса.

Как отмечает FocusGN, несмотря на разные подходы к игре, всех фигурантов рейтинга объединяет одна черта – они полагались не на удачу, а на математику, статистику и системный анализ данных.

Как рассказывал OBOZ.UA, Ричард Ластиг за свою жизнь сорвал 7 крупных призов в лотереях. Это происходило с 1993 по 2010 год, а общая сумма выигрышей превысила $1 млн. Ластиг при этом уверяет: дело не в удаче, а в "уникальном методе".

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