От профессионального игрока в покер до преступника: мужчина организовал нелегальное казино с миллиардным оборотом

Во Франции арестован профессиональный игрок в покер Грегуар Озу, который, по данным следствия, стоял за работой оффшорного нелегального онлайн-казино Crésus Casino с миллиардным оборотом. Около 70% прибыли ресурса поступало от французских пользователей, а часть средств, по подозрению полиции, отмывали через международные схемы на Кипре и Мальте.

Об этом сообщает NEXT.io. Французский профессиональный игрок в покер Грегуар Озу, известный своими миллионными выигрышами на международных турнирах, оказался в центре громкого криминального скандала.

Его арестовали во Франции по подозрению в организации и управлении нелегальным оффшорным онлайн-казино Crésus Casino, которое годами работало без лицензии, предлагая азартные игры французским пользователям. Расследование началось после сотен жалоб игроков, которые не могли получить свои выигрыши. Проверка показала, что Crésus Casino было зарегистрировано через фирмы на Кипре и Кюрасао – классической схеме для уклонения от регуляторного контроля.

Несмотря на неоднократные блокировки домена по требованию французского регулятора ANJ, сайт продолжал работу через "зеркала". Ежемесячная аудитория ресурса достигала миллиона пользователей, а общий доход за последние пять лет превысил €1 млрд.

По данным следствия, Озу координировал работу Crésus Casino вместе с сообщником, который также задержан. Обоим предъявлены обвинения в организации нелегальных азартных игр, участии в преступной группе и отмывании средств. Полиция подозревает, что через казино могли отмываться деньги на сумму более €100 млн только за период с 2022 по 2025 год.

Спецоперацию по задержанию игрока проводили правоохранители сразу шести стран – Франции, Бельгии, Кипра, Чехии, Литвы и Мальты при поддержке агентства Eurojust. Во время международных обысков были изъяты серверы, финансовые документы, электронные устройства, а также заморожен ряд счетов и активов. Следователи отмечают, что Crésus Casino тесно связано с другими брендами – Jackpot Bob, Lucky 8, Casino-Privé и Olympe Casino, ориентированными на ту же аудиторию во Франции.

Исполнительный директор благотворительной организации Deal Me Out Джордан Ли, комментируя дело, отметил, что такие расследования имеют огромное значение для международной борьбы с нелегальными азартными играми. "Мы видим, что власти начинают действовать решительно. Без межюрисдикционного сотрудничества невозможно разрушить преступные сети, которые зарабатывают миллионы на игроках и налоговых схемах", – отметил он.

Озу, который в 2023 году выиграл более $1 млн на Triton Poker Cyprus и входил в элиту мирового покера, теперь может провести до 10 лет за решеткой. Ему также грозит штраф в размере до €750 тысяч и полная конфискация активов.

Судебное слушание по делу состоялось 9 октября в Париже, где Озу официально предъявили обвинения. Он остается под арестом, пока продолжается дальнейшее расследование.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заработала система трекинга нелегальных сайтов азартных игр, которая автоматически находит и блокирует не только основные домены, но и их "зеркала". За первый месяц работы "ПлейСити" получил более 430 обращений от граждан, что уже позволило оперативно ограничить доступ к десяткам незаконных ресурсов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!