От скуки купил лотерейный билет и выиграл почти $1 млн: куда счастливчик потратит средства

Мэтью Шеперд из Северной Каролины выиграл почти $1 млн, купив от скуки лотерейный билет на 5 долларов. После уплаты налогов он получил около 683 тысяч долларов (примерно 40,6 млн гривен) и планирует часть денег инвестировать, а остальное потратить на покупку грузовика.

Об этом пишет People. Инцидент произошел 26 ноября, когда мужчина решил попробовать цифровую мгновенную игру, чтобы "убить время от скуки".

Как оказалось, результат превзошел все ожидания, ведь Мэтью выиграл главный джекпот в размере 952 821 долларов (примерно 56,6 млн гривен). "Я просто убивал время от скуки", – вспоминает Шеперд. Когда он понял, что выиграл, подумал, что этого не может быть. "Я был в восторге", – добавляет мужчина, отмечая, что с удовольствием просто удвоил бы свои деньги.

Джекпот в этой игре является самым высоким уровнем выигрыша, а шансы на него составляют 1 к 10 миллионам. Выигрыш Шеперда был торжественно вручен 1 декабря в штаб-квартире лотереи Северной Каролины. После уплаты государственных и федеральных налогов он получил 683 651 доллар (примерно 40,6 млн гривен).

Мэтью рассказал, что часть денег планирует инвестировать, а также, возможно, приобрести новый грузовик. Лотерея отметила, что игра является многоштатной цифровой мгновенной игрой, что позволяет джекпотам быстро расти и позволяет выигрывать участникам из разных штатов.

