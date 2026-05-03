Выиграли миллион и поделили поровну с соседями: почему супруги так распорядились лотерейным призом

Супруги из Великобритании выиграли 1 млн фунтов стерлингов в лотерее и поровну поделили его с шестью соседями, среди которых была женщина, проходящая лечение от рака. Каждое домохозяйство получило около 193 тысяч долларов, а сами победители планируют потратить свою часть на семейный круиз и помощь внучке со свадьбой.

Об этом пишет People. 79-летняя Памела и 82-летний Энтони Хискокс живут в графстве Уилтшир, именно их почтовый индекс стал победителем специального розыгрыша.

Особенность этой лотереи заключается в том, что выигрывает не один человек, а все соседи, которые живут по конкретному почтовому индексу и участвуют в розыгрыше. Таким образом, победа автоматически стала общей для всей улицы. Супруги Хискоксы вместе с шестью соседями поделили приз в 1 млн фунтов стерлингов поровну.

Памела не скрывала эмоций после объявления результатов. "Нам везло в прошлом, но это просто невероятно", – рассказала она журналистам.

Ее муж Энтони также признался, что сначала не мог поверить в выигрыш. Для супругов эта победа стала особенно символической, ведь в этом году Памела готовится праздновать свое 80-летие, а осенью они с Энтони будут отмечать 60 лет брака.

Прежде всего Памела мечтает организовать большое семейное путешествие. По ее словам, она давно хотела круиз, теперь эта идея может стать реальностью. "Мы можем оплатить всем уникальный отпуск, я бы хотела круиз", – сказала она. Также бабушка планирует помочь своей 26-летней внучке Эми со свадьбой.

Одной из самых трогательных историй стала победа 77-летней Лесли, которая вместе с мужем Филиппом также получила свою часть выигрыша. Женщина проходит лечение от рака легких и почек и признается, что в последнее время хороших новостей в ее жизни было немного. По словам Лесли, врачи честно сообщили ей, что полностью вылечить болезнь уже не могут, но могут дать время.

Памела признается, что для нее особенно важно то, что выиграли именно все соседи вместе. Она давно дружит с Лесли и говорит, что не смогла бы по-настоящему радоваться, если бы выиграла только сама.

Интересно, что для супругов это уже не первый большой подарок судьбы, почти 60 лет назад Памела и Энтони уже выиграли собственный дом.

Тогда застройщики нового жилого массива проводили конкурс среди первых покупателей, нужно было придумать рекламный слоган. Энтони предложил фразу, и именно этот вариант и победил. В результате они получили дом, который на то время стоил 3 175 фунтов стерлингов.

