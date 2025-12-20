Отказалась от миллиона и выбрала по $1000 каждую неделю: решение победительницы лотереи вызвало споры

Победа жительницы Монреаля в лотерее Loto-Québec привлекла внимание не только из-за выигрыша, но и из-за нетипичного выбора способа выплаты приза. 20-летняя Бренда Обен-Вега еще в июле выиграла топ-приз в игре Gagnant à Vie, но была далека от стандартного сценария: вместо одноразового $1 млн она решила получать по $1 тыс. еженедельно пожизненно.

История снова оказалась в центре обсуждения после того, как выбор Бренды начали активно комментировать в соцсетях, где мнения разделились. Многие из критиков утверждают, что $1 млн можно было сразу инвестировать и получить значительно большую прибыль в долгосрочной перспективе.

Впрочем, сама Обен-Вега, по данным СМИ, планирует использовать стабильные еженедельные поступления для достижения своих финансовых целей, в частности покупки жилья, отдавая предпочтение предсказуемому доходу перед единовременной суммой.

По данным Loto-Québec, игра Gagnant à Vie предлагает каждому победителю выбор: единовременная выплата в $1 млн или еженедельные платежи по $1 тыс., выплачиваемые пока человек жив. Впрочем, самый популярный вариант среди победителей – именно единовременная выплата, поскольку она позволяет иметь доступ ко всей сумме сразу.

Эксперты по финансам отмечают, что выбор пожизненных выплат может быть рациональным для тех, кто избегает риска быстрого растрачивания средств. Также такой вариант советуют рассмотреть людям, для которых важно иметь гарантированный регулярный доход на много лет вперед.

Как сообщал OBOZ.UA, супруги из Великобритании во второй раз выиграли в лотерею более 1 млн евро, повторно испытав удачу спустя семь лет после первого выигрыша. Несмотря на миллионный выигрыш, они продолжают привычный образ жизни: Ричард работает курьером, а Фей консультирует клиентов в сфере психического здоровья.

