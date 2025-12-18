Супруги дважды выиграли в лотерею 1 млн евро: куда потратят средства счастливчики

Супруги из Великобритании во второй раз выиграли в лотерею более 1 млн евро, повторно испытав удачу спустя семь лет после первого выигрыша. Несмотря на миллионный выигрыш, они продолжают привычный образ жизни, Ричард работает курьером, а Фей консультирует клиентов в сфере психического здоровья.

Первый выигрыш пара получила семь лет назад, а в этот раз счастливый билет принес им вторую такую же сумму, угадав пять основных чисел и бонусный балл в лотерее Lotto 26 ноября.

49-летний курьер Ричард и 43-летняя психотерапевт Фей говорят, что повторный выигрыш это доказательство того, что вера и удача могут творить чудеса, даже если шансы кажутся невероятно низкими. Несмотря на второй миллион, супруги планируют продолжать привычный ритм жизни, Ричард будет работать семь дней в неделю, обеспечивая доставку рождественских отправлений, а Фей будет предоставлять консультации своим клиентам в сфере психического здоровья, включая праздничный период.

Первый выигрыш в лотерею значительно изменил жизнь супругов. Фей оставила работу медсестры и получила второй диплом по консультированию и терапевтической практике, теперь она имеет собственную консультационную практику и сотрудничает с благотворительными организациями. Ричард же после первого выигрыша постепенно сменил профессию: он оставил парикмахерское дело, а сейчас с удовольствием работает курьером и помогает доставлять отправления местным жителям. Оба подчеркивают, что их жизнь не изменилась в плане ежедневных обязанностей, и они не имеют точного плана на будущее, наслаждаясь моментом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине сразу два победителя государственной лотереи не обратились за своими выигрышами. Если счастливчики не обратятся к организаторам, они могут потерять крупные суммы – речь идет о сотнях тысяч гривен.

