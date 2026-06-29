Отказалась от счастливых чисел и стала миллионершей: как случайный выбор принес целое состояние

Жительница австралийского Дарвина, которая всю жизнь играла в лотереи с датами рождения, позволила компьютеру выбрать случайную комбинацию и выиграла 1 млн австралийских долларов (около 650 тыс. долларов США). Победительница призналась, что после звонка от организаторов не могла заснуть всю ночь, ведь не верила, что стала миллионершей.

Об этом сообщил оператор крупнейших государственных лотерей Австралии The Lott. Счастливым для женщины стал тираж Weekday Windfall.

"Я до сих пор не могу поверить. После вашего звонка почти не спала всю ночь. Это полностью изменит нашу жизнь", – рассказала счастливица в блиц-интервью оператору лотереи.

Она была единственной участницей, которой удалось угадать все выигрышные номера: основные – 29, 26, 36, 16, 41, 19, дополнительные – 13 и 28. Так она смогла забрать главный приз.

Победительница рассказала, что выбрала номера случайно. По её словам, она впервые воспользовалась 15-вариантным QuickPick – то есть номера автоматически сгенерировал компьютер.

"Обычно я выбираю свои номера, как правило, даты рождения. Это были не те цифры, которые я обычно выбираю. Но, видимо, в этом и заключается вся прелесть... На этот раз всё получилось!" – поделилась женщина.

По словам австралийки, выигранные деньги станут для ее семьи "финансовой основой на будущее". Известно, что женщине от 20 до 30 лет. Поэтому часть средств она планирует направить на погашение кредитов, а остальное – сэкономить и использовать для улучшения качества жизни.

В операторе отметили, что выигрышный билет был приобретен онлайн через официальное приложение. Именно поэтому организаторы смогли быстро связаться с новой миллионершей и сообщить ей о выигрыше.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее эта семья установила рекорд лотереи. Брат и сестра выиграли более $54 млн.

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