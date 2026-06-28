Семья установила рекорд лотереи: брат и сестра выиграли более $54 млн

В Канаде брат и сестра стали первыми в истории родственниками, которые вместе выиграли один из крупнейших джекпотов национальной лотереи. Жители Торонто Джонатан Р. и Милен П. получили 75 млн канадских долларов (около 54 млн долларов США) в розыгрыше LOTTO MAX.

Об этом пишет CityNews, а также сообщила Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG). В OLG уточнили, что выигрышный билет участвовал в розыгрыше еще 3 марта 2026 года, однако история стала известной только в конце июня 2026 года.

Родственники рассказали, что играли вместе почти два года и выбирали числа, связанные с важными семейными датами. О выигрыше первым узнал Джонатан, который проверил билет через мобильное приложение лотереи.

Сначала мужчина решил, что выиграл 75 тысяч канадских долларов. Однако после повторной проверки заметил дополнительные нули в сумме приза.

"Я был очень счастлив", – вспоминает победитель. После этого он разбудил сестру, которая тоже сначала не поверила своим глазам.

По словам Джонатана, значительную часть средств он планирует потратить на помощь родителям, жене и детям. Мужчина хочет обеспечить образование своим детям, приобрести землю и построить большой дом для нескольких поколений семьи. Также он рассматривает возможность профинансировать строительство небольшой часовни в родном городе.

Его сестра Милен много лет работала уборщицей. После выигрыша женщина мечтает приобрести собственный дом.

Кроме того, семья планирует путешествия по Канаде и за границу. Среди желаемых направлений Милен назвала Германию, Австрию и Японию.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинская семья во второй раз за шесть лет выиграла крупный приз в лотерее. Победители уже знают, на что потратят деньги.

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