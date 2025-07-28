Отказалась выплачивать выигрыш и исчезла: одной из букмекерских контор выдали публичную повестку

В Бразилии букмекерская компания отказалась выплатить игроку выигрыш в 169 тысяч реалов (25 тыс. евро) и исчезла, избегая какого-либо контакта. Суд выдал публичную повестку и предупредил: если оператор не ответит за 20 дней, решение будет принято автоматически в пользу истца.

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Об этом пишет Gambling News. Местный житель подал в суд после того, как букмекерская компания MCR 73 Investimento LTDA отказалась выплатить ему выигрыш.

После того как клиент не смог получить свои средства, он обратился в суд Федерального округа. Однако выяснилось, что установить местонахождение самой компании невозможно. Все попытки связаться с ней, отправить сообщение или обязать к ответу оказались тщетными. Представители оператора исчезли, никакой официальной реакции на иск не поступило.

В связи с этим суд пошел на редкий и публично резонансный шаг – выдал официальную публичную повестку. В соответствии с местным законодательством, если компания не явится в течение 20 рабочих дней после публичного вызова, решение может быть принято автоматически в пользу истца без дальнейшего рассмотрения. Это правило применяется в исключительных случаях, когда сторона фактически "исчезает" из юридического поля, и единственное, что может сделать суд – обратиться к публичному объявлению.

Как отмечают местные СМИ, дело уже получило широкий резонанс. Оно стало ярким примером того, как отдельные недобросовестные операторы в сфере ставок могут уклоняться от ответственности, пользуясь недостаточной регуляцией и сложностью международной юрисдикции. В то же время, она демонстрирует готовность судебной системы Бразилии защищать права граждан даже при отсутствии прямого контакта с ответчиком.

Аналитики считают, что этот случай может стать толчком к усилению контроля за деятельностью онлайн-букмекеров в стране. Несмотря на экономический интерес к легализации гемблинга, правительство Бразилии находится под давлением общественности по внедрению четких механизмов защиты игроков и прозрачности деятельности операторов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Италии планируют отменить запрет на рекламу азартных игр и разрешить спонсорство гемблинг-компаний в спорте, что позволит клубам вернуть ежегодно до 150 млн евро. Правительство предложит новую модель с 1% налогом на доходы от спонсорства, который будет направляться на развитие стадионов и борьбу с игровой зависимостью.

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