Отмыл 33 млн грн для онлайн-казино: почему суд оставил украинца на свободе и даже вернул Porsche Cayenne

Водителя из Одессы признали виновным в организации нелегальных азартных игр и отмывании почти 33 млн грн через сеть "дропов". Однако после заключения соглашения со следствием и перечисления миллиона гривен на нужды ВСУ мужчине назначили условный срок.

Об этом говорится в приговоре, вынесенном по делу №947/16655/26, на которое обратили внимание аналитики проекта "Судом по схемам". Судья учел ряд смягчающих обстоятельств, что позволило подсудимому избежать тюремного заключения.

Как действовала схема

В течение июня–ноября 2024 года осужденный совместно с организатором руководил конспиративным офисом под названием Lakers в Одессе .

. Офис работал круглосуточно в две смены и обеспечивал прием и выплату средств игрокам нелегальных казино и букмекерских платформ через систему P2P-переводов .

. Для легализации и обналичивания денег использовались счета "дропов" в "Ощадбанке ".

". Таким образом, всего за несколько месяцев работы через подконтрольные карты было проведено 32 934 816 гривен.

Как удалось избежать тюрьмы

После задержания и изъятия имущества мужчина пошел на сотрудничество с правоохранительными органами. 15 апреля 2026 года он подписал признание своей вины в незаконной организации и проведении азартных игр по предварительному сговору (ч. 2 ст. 203-2 УК Украины) и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Ключевыми условиями смягчения наказания стали активное содействие раскрытию преступления и добровольный перевод 1 млн грн в поддержку 13-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия". Благодаря этому суд утвердил соглашение и назначил обвиняемому наказание:

5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания и испытательным сроком в 2 года ;

; 408 тыс. грн штрафа.

В то же время суд отменил арест и обязал вернуть владельцу внедорожник Porsche Cayenne (2018 г.в.), $7 000 наличными и всю изъятую технику Apple.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что на украинца из Львова наложили штраф в размере 680 тыс. грн за незаконную организацию азартных игр в Интернете. Он оказался причастен к созданию покерного клуба, который проводил турниры на деньги.

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