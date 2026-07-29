Украинцу вынесли приговор за покерные турниры на смартфоне: что решил судья

На украинца из Львова наложили штраф в размере 680 тыс. грн за незаконную организацию азартных игр в Интернете. Он оказался причастен к созданию покерного клуба, который проводил турниры на деньги.

Об этом говорится в приговоре, вынесенном по делу №463/4355/26, на которое обратили внимание аналитики проекта "Судом по схемам". Судья учел ряд смягчающих обстоятельств, что позволило подсудимому избежать тюремного заключения.

Что выяснило следствие

С мая по октябрь 2021 года группа лиц, в которую входил житель Львова, организовала и основала в популярном мобильном приложении для покера закрытый клуб. За реальные деньги, поступавшие на их банковские карты, организаторы начисляли игрокам виртуальные игровые фишки.

Доход схемы формировался за счет "рейка" – фиксированной комиссии с каждой раздачи. В этой структуре обвиняемый выполнял роль соорганизатора и отвечал за:

привлечение новых клиентов через социальную сеть Instagram;

через социальную сеть Instagram; администрирование организационных чатов в мессенджерах;

организационных чатов в мессенджерах; получение 50% от ставок привлечённых им игроков.

Соглашение со следствием и приговор суда

В июле 2026 года обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании вины. При назначении наказания суд учел искреннее раскаяние, отсутствие предыдущих судимостей, активное содействие расследованию, а также добровольный взнос фигуранта на нужды Вооруженных Сил Украины.

Решением от 22 июля 2026 года Лычаковский районный суд г. Львова утвердил соглашение и признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 203-2 УК Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр). Ему назначили:

штраф в размере 680 тыс. грн ;

в размере ; запрет занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с организацией и проведением азартных игр, сроком на 3 года.

Что следует помнить: в Украине организация частных игр на деньги (даже если это популярный онлайн-покер на закрытых платформах) без получения соответствующей государственной лицензии ПлейСити является уголовным преступлением по ст. 203-2 Уголовного кодекса.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что украинские правоохранители раскрыли и пресекли деятельность двух подпольных покерных клубов в Голосеевском и Подольском районах Киева. Нелегальный игорный бизнес приносил организаторам миллионы гривен.

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