Украинцу вынесли приговор за покерные турниры на смартфоне: что решил судья
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На украинца из Львова наложили штраф в размере 680 тыс. грн за незаконную организацию азартных игр в Интернете. Он оказался причастен к созданию покерного клуба, который проводил турниры на деньги.
Об этом говорится в приговоре, вынесенном по делу №463/4355/26, на которое обратили внимание аналитики проекта "Судом по схемам". Судья учел ряд смягчающих обстоятельств, что позволило подсудимому избежать тюремного заключения.
Что выяснило следствие
С мая по октябрь 2021 года группа лиц, в которую входил житель Львова, организовала и основала в популярном мобильном приложении для покера закрытый клуб. За реальные деньги, поступавшие на их банковские карты, организаторы начисляли игрокам виртуальные игровые фишки.
Доход схемы формировался за счет "рейка" – фиксированной комиссии с каждой раздачи. В этой структуре обвиняемый выполнял роль соорганизатора и отвечал за:
- привлечение новых клиентов через социальную сеть Instagram;
- администрирование организационных чатов в мессенджерах;
- получение 50% от ставок привлечённых им игроков.
Соглашение со следствием и приговор суда
В июле 2026 года обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании вины. При назначении наказания суд учел искреннее раскаяние, отсутствие предыдущих судимостей, активное содействие расследованию, а также добровольный взнос фигуранта на нужды Вооруженных Сил Украины.
Решением от 22 июля 2026 года Лычаковский районный суд г. Львова утвердил соглашение и признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 203-2 УК Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр). Ему назначили:
- штраф в размере 680 тыс. грн;
- запрет занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с организацией и проведением азартных игр, сроком на 3 года.
Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что украинские правоохранители раскрыли и пресекли деятельность двух подпольных покерных клубов в Голосеевском и Подольском районах Киева. Нелегальный игорный бизнес приносил организаторам миллионы гривен.
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