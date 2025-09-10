В Украине переписали правила азартных игр: что изменится для игроков

Министерство цифровой трансформации Украины утвердило обновленные Принципы ответственной игры. Приказ вступит в силу после официального опубликования, то есть организаторы азартных игр будут иметь время подготовиться к выполнению новых требований.

Видео дня

Об этом сообщили в Минцифры. Обновленные правила являются обязательными к исполнению лицензированными организаторами азартных игр.

Основные изменения:

азартная игра начнется только после того, как игрок определил для себя лимиты времени и расходов ;

; организатор должен заблокировать доступ игроку , если тот подал заявление о самоограничении;

, если тот подал заявление о самоограничении; запрет на поощрение к продолжению игры , то есть игроки не получат ни бонусов, ни алкоголь, ни подарки за проигрыш или после решения прекратить игру;

, то есть игроки не получат ни бонусов, ни алкоголь, ни подарки за проигрыш или после решения прекратить игру; организаторы должны размещать информацию о рисках зависимости и контакты, где можно получить помощь.

Таким образом, азартные игры станут более безопасными и прозрачными для игроков, а также уменьшатся риски возникновения и развития игровой зависимости.

"Эти принципы направлены на осуществление организаторами азартных игр мероприятий по предупреждению и минимизации негативных последствий участия физических лиц в азартных играх, а также мероприятий по организации самоконтроля и самоограничения для игроков", – отмечают разработчики правил.

Борьба с нелегальными онлайн-казино в Украине

В течение первых двух недель работы Системы трекинга нелегальных казино, которую запустил госрегулятор азартных игр и лотерей "ПлейСити", в Украине заблокировали 145 подпольных сайтов с азартными играми. Еще 91 обращение отклонили из-за повторности, работы только через VPN или отсутствия признаков азартных игр. Всего было обработано 236 заявлений.

Процесс блокировки занимает до 9 дней. Сначала решение принимается, далее Нацкомиссия по регулированию электронных коммуникаций информирует провайдеров, и уже они обязаны закрыть доступ в течение 3-х дней. Если провайдер игнорирует, пользователь может подать жалобу на него прямо в системе.

Систему трекинга нелегальных веб-сайтов "ПлейСити" запустило в августе-2025. Этот инструмент должен помочь быстрее выявлять и блокировать нелегальные казино.

Как сообщал OBOZ.UA, гемблинг стал одним из самых желанных направлений работы для украинских IT-специалистов. Спрос на разработчиков в этой сфере высокий, а уровень зарплат привлекает кадры на фоне общего снижения окладов и количества работы на IT-рынке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!