Отрасль азартных игр в Украине будут регулировать по-новому: Кабмин принял ключевое решение

Государственный регулятор рынка азартных игр и лотерей Украины "ПлейСити" сменил подчинение и перешел под непосредственный контроль премьер-министра. Это означает, что отныне азартная отрасль будет координироваться напрямую через Кабинет министров, без посредничества профильного министерства.

Об этом свидетельствует постановление Кабмина №613 от 13 мая 2026 года. Ранее "ПлейСити" координировалось через Министерство цифровой трансформации.

Что предшествовало

"ПлейСити" создали в 2025 году после ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), которую годами критиковали за непрозрачность, медленное принятие решений и слабый контроль над рынком. Новый орган должен был стать фактически "перезагрузкой" системы государственного надзора за гемблинг-индустрией и перейти к более цифровой модели работы.

Одной из главных задач "ПлейСити" стала автоматизация процессов, которые ранее в значительной степени зависели от ручных решений чиновников. Речь идет о выдаче лицензий, контроле за деятельностью операторов, мониторинге платежей и выявлении нелегальных площадок. Также регулятор получил полномочия по ведению государственных реестров в сфере азартных игр и лотерей и координации политики ответственной игры.

За время работы "ПлейСити" власти активизировали борьбу с теневым сегментом рынка. Украина начала системно блокировать нелегальные онлайн-казино и сайты без лицензии, а также усилила контроль за рекламой азартных игр. Отдельный акцент сделали на прозрачности финансовых операций в отрасли и детенизации доходов операторов.

Еще одним направлением работы стала цифровизация регулирования. Власти заявляли о создании единой государственной системы онлайн-мониторинга, которая должна позволить в режиме реального времени видеть оборот ставок и контролировать уплату налогов. Именно отсутствие полноценного цифрового контроля было одной из ключевых претензий к предыдущему регулятору.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в течение последних двух недель в Украине было подано более 250 жалоб на незаконную рекламу азартных игр на онлайн-платформах. Страницы-нарушители передали на блокировку, а их владельцам выписали миллионные штрафы.

