Сотни жалоб на незаконную рекламу казино за две недели: как работает новый инструмент PlayCity
В течение последних двух недель в Украине было подано более 250 жалоб на незаконную рекламу азартных игр на онлайн-платформах. Страницы-нарушители передали на блокировку, а их владельцам выписали миллионные штрафы.
Об этом сообщил регулятор игорного рынка PlayCity. Жалобу можно подать в несколько кликов – это занимает около минуты.
"Более 250 жалоб за две недели — это сигнал, что цифровой инструмент эффективен и упрощает взаимодействие граждан с государством. Пользователи быстро сообщают о нарушениях, а PlayCity получает структурированные данные для проверки, выявления системных нарушений и дальнейшего реагирования", – отмечают в регуляторе.
Как это работает
Пожаловаться на незаконную рекламу теперь можно за несколько минут – без бумажных заявлений и походов в госучреждения. Инструмент доступен на сайте PlayCity в разделе "Гражданам" – "Жалоба на рекламу". Для подачи жалобы нужно:
- выбрать тип площадки, где размещена реклама;
- добавить ссылку на нее;
- прикрепить скриншот или видео;
- по желанию – указать email, чтобы отслеживать статус рассмотрения.
Есть и полезная техническая деталь: система автоматически сохраняет контент с ограниченным временем доступа – например, сториз в соцсетях. Даже если публикация исчезнет, PlayCity сможет ее проверить.
Что происходит после жалобы
Если команда PlayCity обнаруживает нарушения:
- инициирует блокировку страниц с незаконной рекламой;
- устанавливает ответственное лицо;
- если лицо установить невозможно – привлекает правоохранителей;
- после установления нарушителя применяет штраф – почти 5,2 млн грн.
Для оперативной блокировки PlayCity сотрудничает с Meta, Google, TikTok, YouTube, Viber и Twitch. За время работы PlayCity уже заблокировал более 500 страниц в соцсетях и применил штрафов на почти 80 млн грн. Появление онлайн-инструмента, судя по первым двум неделям, существенно ускорит выявление новых нарушений.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине планируют начать комплексную борьбу с лудоманией – с этой целью Министерство цифровой трансформации разработало Стратегию минимизации негативного влияния азартных игр до 2035 года. Главное изменение в философии – не бороться с последствиями, а предотвращать проблему.
