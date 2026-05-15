Сотни жалоб на незаконную рекламу казино за две недели: как работает новый инструмент PlayCity

В течение последних двух недель в Украине было подано более 250 жалоб на незаконную рекламу азартных игр на онлайн-платформах. Страницы-нарушители передали на блокировку, а их владельцам выписали миллионные штрафы.

Об этом сообщил регулятор игорного рынка PlayCity. Жалобу можно подать в несколько кликов – это занимает около минуты.

"Более 250 жалоб за две недели — это сигнал, что цифровой инструмент эффективен и упрощает взаимодействие граждан с государством. Пользователи быстро сообщают о нарушениях, а PlayCity получает структурированные данные для проверки, выявления системных нарушений и дальнейшего реагирования", – отмечают в регуляторе.

Как это работает

Пожаловаться на незаконную рекламу теперь можно за несколько минут – без бумажных заявлений и походов в госучреждения. Инструмент доступен на сайте PlayCity в разделе "Гражданам" – "Жалоба на рекламу". Для подачи жалобы нужно:

выбрать тип площадки, где размещена реклама;

добавить ссылку на нее;

прикрепить скриншот или видео;

по желанию – указать email, чтобы отслеживать статус рассмотрения.

Есть и полезная техническая деталь: система автоматически сохраняет контент с ограниченным временем доступа – например, сториз в соцсетях. Даже если публикация исчезнет, PlayCity сможет ее проверить.

Что происходит после жалобы

Если команда PlayCity обнаруживает нарушения:

инициирует блокировку страниц с незаконной рекламой ;

; устанавливает ответственное лицо ;

; если лицо установить невозможно – привлекает правоохранителей ;

; после установления нарушителя применяет штраф – почти 5,2 млн грн.

Для оперативной блокировки PlayCity сотрудничает с Meta, Google, TikTok, YouTube, Viber и Twitch. За время работы PlayCity уже заблокировал более 500 страниц в соцсетях и применил штрафов на почти 80 млн грн. Появление онлайн-инструмента, судя по первым двум неделям, существенно ускорит выявление новых нарушений.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине планируют начать комплексную борьбу с лудоманией – с этой целью Министерство цифровой трансформации разработало Стратегию минимизации негативного влияния азартных игр до 2035 года. Главное изменение в философии – не бороться с последствиями, а предотвращать проблему.

