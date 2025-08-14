Пакш – Полесье 14 августа: букмекеры назвали фаворитов мачта
Букмекеры считают венгерский Пакш фаворитом матча в квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26 против житомирского ФК Полесье. Вероятность победы венгров на рынке ставок оценивается приблизительно в 45%, тогда как для украинцев – лишь около 28%.
Об этом свидетельствуют данные Favbet. Так, на основное время матч Пакш – Полесье 14 августа действуют такие коэффициенты:
- Пакш победит – 2.23 (эквивалентно вероятности 44,84%);
- Полесье победит – 3.55 (28,17% вероятности);
- будет ничья – 3.65 (27,4%).
Интересно, что при такой низкой оценке для ничьей наиболее вероятным счетом в основное время букмекеры видят все же 1:1 – для него установлен коэффициент 5.50 (18,18%). Наименее вероятной считают победу украинцев со счетом 0:3 (хотя такой исход уже имел место).
В то, что дело дойдет до пенальти, букмекеры не верят. На то, что игра завершится без серии пенальти, действует коэффициент 1.31, что эквивалентно вероятности 76,34%.
Что нужно знать о мачте Пакш – Полесье
- Житомирское Полесье и венгерский Пакш встретятся 14 августа на арене в городе Пакш.
- Начало мачта – в 20:00 по киевскому времени.
- Победитель противостояние выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет против итальянской Фиорентины.
- Это ответный матч – первый поединок Полесья и Пакша завершился неожиданной победой украинцев со счетом 3:0.
- Если Полесье растратит преимущество в три гола и проиграет, еврокубковая кампания для ФК завершится.
