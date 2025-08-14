Пакш – Полесье 14 августа: букмекеры назвали фаворитов мачта

Букмекеры считают венгерский Пакш фаворитом матча в квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26 против житомирского ФК Полесье. Вероятность победы венгров на рынке ставок оценивается приблизительно в 45%, тогда как для украинцев – лишь около 28%.

Об этом свидетельствуют данные Favbet. Так, на основное время матч Пакш – Полесье 14 августа действуют такие коэффициенты:

Пакш победит – 2.23 (эквивалентно вероятности 44,84%);

Полесье победит – 3.55 (28,17% вероятности);

будет ничья – 3.65 (27,4%).

Интересно, что при такой низкой оценке для ничьей наиболее вероятным счетом в основное время букмекеры видят все же 1:1 – для него установлен коэффициент 5.50 (18,18%). Наименее вероятной считают победу украинцев со счетом 0:3 (хотя такой исход уже имел место).

В то, что дело дойдет до пенальти, букмекеры не верят. На то, что игра завершится без серии пенальти, действует коэффициент 1.31, что эквивалентно вероятности 76,34%.

Обратите внимание: сумма шансов превышает 100%. Это не ошибка. Такая практика является стандартной для букмекеров. Разница в процентах отображает маржу (или "виго"), которую и закладывают в коэффициенты.

Что нужно знать о мачте Пакш – Полесье

Житомирское Полесье и венгерский Пакш встретятся 14 августа на арене в городе Пакш .

. Начало мачта – в 20:00 по киевскому времени.

по киевскому времени. Победитель противостояние выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет против итальянской Фиорентины .

противостояние выйдет в Q4 Лиги конференций, где . Это ответный матч – первый поединок Полесья и Пакша завершился неожиданной победой украинцев со счетом 3:0.

– первый поединок Полесья и Пакша завершился неожиданной победой украинцев со счетом 3:0. Если Полесье растратит преимущество в три гола и проиграет, еврокубковая кампания для ФК завершится.

