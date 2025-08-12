Реклама гемблинга в большом футболе: ФИФА напомнила о важном запрете

Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась к национальным ассоциациям с напоминанием о запрете спонсорства от игорных компаний для официальных лиц матча и оборудования системы VAR. Все ассоциации призвали уважать утвержденные правила.

Об этом говорится в опубликованном меморандуме организации. В частности там указано, что согласно 5 пункту Стратегических целей для глобальной игры на 2023-2027 годы:

реклама азартных игр на форме судей запрещена из-за их ключевой роли в обеспечении честности и справедливости в футболе;

из-за их ключевой роли в обеспечении честности и справедливости в футболе; также обновленные правила распространяются на систему видеопомощников арбитра (VAR), комнату видеоопераций (VOR) и зону просмотра арбитра (RRA), которые помогают судьям принимать точные решения;

В соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 15 регламента, реклама на форме официальных лиц матча допускается, но не может касаться табачных изделий, алкоголя, наркотиков или азартных игр. Для матчей с VAR реклама в VOR и RRA возможна только при условии соответствия этим требованиям.

"Любая форма рекламы азартных игр – включая казино и букмекерскими конторами – строго запрещена на форме судей, в VOR и RRA, а также на баннерах, которые могут появиться во время просмотра моментов на поле", – говорится в заявлении FIFA.

Запрет также охватывает рекламу табачных изделий, алкоголя, наркотиков и любые политические, расистские или религиозные лозунги.

Отдельно FIFA напомнила, что реклама официальных лиц матча не должна создавать конфликта интересов со спонсорами команд. Если конфликт возникает, реклама на форме судей и в VOR/RRA должна быть удалена до начала игры.

Ранее стало известно, что беттинговые платформы все сильнее интегрируются в спорт – и не только как площадки для ставок, но и на спонсорской основе. В нынешнем футбольном сезоне две трети клубов высших лиг Европейского Союза и Великобритании заключили соглашения с компаниями, связанными с азартными играми.

Как свидетельствуют данные расследования Investigate Europe, в сезоне 2024/25 у 296 из 442 команд есть по крайней мере один беттинговый партнер, а в 14 из 31 проанализированных лиг букмекерская компания является титульным спонсором. В расследовании говорится, что 27 клубов из пяти ведущих лиг Европы сотрудничают с букмекерскими компаниями, ориентированными на азиатский рынок. При этом 145 игроков носят на футболках логотипы компаний, связанных с азартными играми.

Также OBOZ.UA сообщал, что бывший игрок "Барселоны" и других топовых европейских клубов, а ныне полузащитник "Коло-Коло" и игрок сборной Чили Артуро Видаль запустил собственную букмекерскую платформу. Но это может вызвать санкции со стороны ФИФА, поскольку это нарушает правила для футболистов.

