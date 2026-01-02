Папа Римский отреагировал на распространение азартных игр: что сказал

Менее чем за 10 лет, валовой доход отрасли азартных игр в Италии вырос в 4,5 раза. Это и другие быстрые изменения в обществе требуют особого внимания со стороны властей и местных общин, считает Папа Римский Лев XIV.

Как сообщает Vatican News, об этом глава Римско-католической церкви заявил во время встречи с Национальной ассоциацией итальянских органов местного самоуправления. Он сослался на данные одного из последних докладов Caritas Italia, в котором азартные игры названы "серьезной проблемой" для образования, психического здоровья и общественного доверия в стране. Согласно результатам исследования:

объем игорного рынка с 35 млрд евро в 2006 году до 157 млрд евро в 2024-м;

налоговые поступления – с 6 до 11 млрд евро;

финансовые потери игроков составили около 20 млрд евро, а более высокие показатели зафиксированы в экономически уязвимых регионах, особенно на юге страны.

Описывая эту проблему как форму "одиночества", Папа Лев призвал государственные органы противодействовать ей путем поощрения "аутентично человеческих отношений между гражданами".

Следует отметить, что Италия остается одним из крупнейших рынков азартных игр в Европе и одновременно применяет строгие меры регулирования. В стране действуют требования по защите игроков, ограничения на рекламу и усиленный контроль со стороны регулятора ADM.

Недавние изменения законодательства также повысили стоимость лицензий для онлайн-операторов, что направлено на дальнейшее упорядочение рынка.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз (ЕС) одобрил создание единого европейского стандарта, который поможет операторам азартных игр выявлять признаки потенциального вреда для конкретных игроков. Инициатива, выдвинутая Европейской ассоциацией игр и ставок (EGBA), была одобрена Европейским комитетом по стандартизации (CEN) и должна быть опубликована в начале 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!