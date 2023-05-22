'Parimatch подверглась рейдерской атаке, и власть должна как можно скорее восстановить справедливость', – Лямец

Санкции, которые были без всяких причин и дальнейших объяснений наложены на букмекерскую компанию Parimatch, носят признаки рейдерской атаки, поэтому власти должны вмешаться и восстановить справедливость.

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Об этом пишет экономический журналист Сергей Лямец на своей странице в Facebook.

По его мнению, именно в традициях рейдерства произошел передел рынка азартных игр. Ведь за два месяца, прошедшие с наложения санкций, власти так и не обнародовали причины ограничений.

"Лидера игорного рынка, очевидно рейдернули. Только так можно объяснить полное отсутствие доказательств и объяснений. Против официального лидера "белого" рынка и крупнейшего налогоплательщика в отрасли осуществлена диверсия. Если имела место дезинформация СНБО и первого лица государства, за это должны понести ответственность те" , кто собственно дезинформировал", – написал журналист.

Он напомнил, что введению санкций предшествовал информационный вброс, согласно которому Parimatch обвинили в связях с Россией. Впрочем, как отмечает управляющий партнер Energame (компания, управляющая активами группы компаний Parimatch), Максим Ляшко, которого цитирует Лямец, никаких доказательств этого, кроме извращенной корпоративной структуры в СМИ, не было. Ведь сразу после полномасштабного вторжения компания остановила работу в России – зато проявила проукраинскую позицию, поддерживала ВСУ, что стало предметом обвинений со стороны самой России.

По мнению Сергея Лямца, СНБО своими санкциями "убил лидера рынка, который платил львиную долю налогов". Кроме того, по словам журналиста, произошел передел рынка финансовых потоков от игорного бизнеса, из которого выбросили одни банки в пользу других, при этом новые банки совершают те же нарушения, что и предшественники.

"Предыдущий вывод таков: от этих шагов ВСЕМ стало хуже. Рынок остался "серым", на нем остались сомнительные игроки, некоторых из них подозревают в российском происхождении. Налогов во время передела уплатили вроде бы больше, но в общем похоже, что их будет меньше. Не" говорю уже об инвестклимате. Входить на такой рынок могут только международные компании, которые имеют рычаги влияния даже против СНБО. Однако куда они направят полученные финансовые потоки? Есть ли уверенность, что они будут платить налоги в Украине? I don't think so", – отметил Сергей Лямец.

По его словам, важной составляющей этого кейса являются клиенты Parimatch, средства которых – 250 млн. гривен – остались заблокированными на счетах после введения санкций. Пока компания пытается их разблокировать, в том числе в судебном порядке. Максим Ляшко, на которого ссылается журналист, заявил, что юристы Parimatch направили свои предложения к власти и выразил надежду на то, что государство найдет механизмы возмещения средств клиентов.

"По итогу, ситуация четко укладывается в определение рейдерства. Есть непрозрачное решение власти, закрытие бизнеса, передел доли рынка, заблокированные средства, непонятные перспективы. Позиция официальных властей Украины - молчание. Между тем другие компании овладевают долей выбитого конкурента. Рейдерство как оно есть ", – подытожил Сергей Лямец.