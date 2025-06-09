"Пенсий нет". Работница почты просадила в казино деньги из кассы

Сотрудница государственной почты в Беларуси за день выкрала из "кассы" и проиграла в казино более 3 тыс. беларуских рублей (около 38,5 тыс. грн). Эти деньги должны были выплатить гражданам – в виде пенсий, соцпомощи и денежных переводов.

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Как сообщили в прокуратуре Партизанского района г. Минск, 22-летняя минчанка уже получила судебный приговор. Ее оштрафовали на 4,2 тыс. руб. (более 53 тыс. грн) и запретили занимать какие-либо должности, связанные с хранением и распоряжением деньгами и другими ценностями.

Женщина работала в отделении почтовой связи как раз в Партизанском районе. Она находилась на должности специалист по почтовой деятельности – в обязанности входили задачи, связанные не только с предоставлением почтовых услуг, но и с финансовыми операциями.

В ноябре 2024 года в течение одно дня в три подхода фигурантка присвоила в общей сложности 3037,26 руб. (38 433 грн) наличными. Для этого она ввела в онлайн-систему учета ложные данные о внесении денег в кассу и оформила поддельные расписки о получении денежных переводов, пенсий, пособий и других социальных выплат.

Пропажа денег раскрылась, когда клиенты почты пришли получать пенсии и переводы. В отделении, основываясь на данных из онлайн-системы, им сообщили, что выплаты уже якобы были получены.

Присвоенные деньги злоумышленница потратила на ставки в онлайн-казино. Женщина в суде признала свою вину и согласилась возместить ущерб.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как мужчина проиграл на ставках $190 тыс. за день. В последствии он подал в суд на игорные платформы, на которых делал солидные депозиты.

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