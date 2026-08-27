Потратит лотерейный выигрыш на мамину пенсию: сколько удалось "заработать" счастливчику

Американец Джордж Захария из Массачусетса выиграл в лотерею 1 млн долларов, но вместо того, чтобы тратить деньги на себя, решил использовать выигрыш для обеспечения безбедной пенсии своей матери. Победитель выбрал единовременную выплату и получил 650 тысяч долларов до уплаты налогов, а счастливый билет стал крупнейшим лотерейным выигрышем в истории города.

Об этом пишет Gambling News. В игре был предусмотрен главный приз в размере 4 миллионов долларов, и мужчине удалось получить один из крупнейших доступных призов – $1 млн.

Когда пришло время получать деньги, победитель решил не ждать постепенных выплат и выбрал единовременный вариант. Однако из-за особенностей выплаты и налогов сумма, которую он фактически получил до уплаты налогов, составила $650 тысяч.

Наибольшее внимание в этой истории привлек не сам выигрыш, а планы победителя. Джордж Захария заявил, что хочет использовать призовые деньги, чтобы помочь своей матери выйти на пенсию. Вместо того чтобы сразу тратить средства на автомобили, путешествия или дорогие вещи, он решил обеспечить маме возможность больше не работать и спокойно провести следующие годы.

Счастливый билет был приобретён в магазине в городе Рентем, штат Массачусетс. Торговая точка также получила вознаграждение за продажу выигрышного билета. По данным лотереи, магазину выплатили $10 тысяч в качестве бонуса.

При этом этот выигрыш стал особенным и для самого Рентема. Лотерея подтвердила, что это самый крупный лотерейный приз, который когда-либо выигрывали в этом городе.

Несмотря на то, что в рекламной сумме игры фигурировал приз в 1 миллион долларов, победитель имел возможность выбрать денежный вариант выплаты. Захария остановился именно на нем и получил $650 тысяч до уплаты налогов.

История Захарии — не единственный случай, когда крупный лотерейный выигрыш связывают именно с пенсионными планами. В другом случае женщина из американского штата Иллинойс также выиграла 1 миллион долларов благодаря лотерейному билету стоимостью $50.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Нидерландах игрок не смог добиться от банка компенсации 33,5 тыс. евро, которые потерял в онлайн-казино без местной лицензии. Мужчина утверждал, что банк должен был приостановить его платежи или предупредить о рисках, однако нидерландский Институт финансовых споров Kifid не обнаружил нарушений со стороны финансового учреждения.

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